Championnats du monde BWF 2023 : Satwiksairaj-Chirag et Treesa Jolly-Gayatri Gopichand font irruption dans les pré-quarts de finale

La paire star indienne de double masculin composée de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty s’est qualifiée pour les pré-quarts de finale avec une confortable victoire consécutive contre le duo australien composé de Kenneth Zhe Hooi Choo et Ming Chuen Lim aux Championnats du monde ici mercredi.

La paire indienne de double féminin composée de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand a également réalisé une solide performance pour entrer dans le troisième tour avec une victoire consécutive contre Chang Ching Hui et Yang Ching Tun du Chinese Taipei.

Le duo de numéro 2 mondial composé de Satwik et Chirag, qui avait remporté une première médaille de bronze lors de la dernière édition, a réalisé une démonstration clinique pour vaincre ses rivaux australiens 21-16 21-9 en 30 minutes.

Les champions en titre des Jeux du Commonwealth, qui ont remporté quatre titres cette saison, affronteront ensuite les 10èmes têtes de série indonésiennes Leo Rolly Carnando et Daniel Marthin.

Plus tôt, les numéros 19 mondiaux Gayatri et Treesa, qui ont atteint les demi-finales des Championnats All England lors des deux dernières éditions, ont battu Chang et Yang, classés 37èmes, 21-18 21-10 en 38 minutes.

La paire indienne, qui avait reçu un laissez-passer au premier tour, devra faire face à une tâche ardue contre le duo chinois Chen Qing Chen et Jia Yi Fan au prochain tour.

Satwik et Chirag n’ont pratiquement pas transpiré alors qu’ils se dirigeaient vers 7-3 avant d’entrer dans la pause avec quatre points d’avance. Le match n’a pratiquement pas connu de longs échanges car les Indiens étaient devancés par leurs rivaux.

Satwik et Chirag ont conservé leur avance après la reprise, passant à 15-11 puis 17-13. Chirag en a finalement envoyé un au milieu pour récupérer quatre points de jeu et Satwik a scellé le match avec un retour sur la ligne arrière.

Après un score de 4-4 lors du deuxième match, Satwik et Chirag ont de nouveau avancé grâce à leur jeu supérieur. Le duo est entré dans l’intervalle avec une avance de six points suite à un échange net rapide et un smash de Satwik.

Choo et Lim ont tenté de faire pression sur les Indiens mais ils n’ont pas eu les moyens de troubler Satwik et Chirag, qui ont rapidement récupéré 11 balles de match avec un retour précis du Mumbaikar.

Les Australiens ont ensuite procédé à un retour de service long pour mettre fin au match.

Treesa et Gayatri, médaillés de bronze aux Jeux du Commonwealth, étaient menés 2-5 au début, mais ont rapidement commencé à alterner les frappes et à prolonger les échanges pour attirer les erreurs de leurs adversaires et renverser la situation, atteignant 8-6.

Chang et Yang sont revenus à 8-8, mais la paire indienne a pris une avance de 11-9 à la pause, le duo taïwanais marquant trois fois dans les filets.

Gayatri est intervenu après la reprise, faisant preuve d’une grande impatience sur le terrain alors que les Indiens menaient 14-11.

Treesa a commis quelques erreurs mais le duo indien a quand même réussi à garder le nez devant.

Une erreur de service de Chang et Yang a donné quatre points de jeu à la paire indienne. Treesa en a envoyé un au large, puis a frappé le filet pour en gaspiller deux avant de le sceller lorsque Yang a pulvérisé dans le filet.

Après le changement de camp, Gayatri et Treesa ont continué sur leur lancée, menant 8-5 à un moment donné. Un retour de service puissant a donné aux Indiens une avance de trois points à la pause.

Gayatri et Treesa ont accéléré le rythme après la reprise pour passer à 14-8.

La paire indienne a été appelée pour une faute de service due à la hauteur, mais cela n’a eu absolument aucun effet puisque les deux hommes ont profité de la série d’erreurs de leurs rivaux pour passer bientôt à 19-10.

Un bon échange s’est terminé avec le coup droit de Yang au filet alors que les Indiens avaient 10 balles de match et ils ont scellé l’accord après que leurs rivaux se soient à nouveau écartés.

