Championnats du monde BWF 2023: les espoirs reposent sur Satwik-Chirag, les stars indiennes du simple peuvent surprendre

Quelque chose de grand est en train d’arriver au badminton indien. C’est un peu une digression par rapport au thème principal de cet article, qui est de prévisualiser les championnats du monde sous un angle indien. Le championnat arrive bientôt. Les deux choses qui se sont produites ces dernières semaines sont de bon augure pour l’avenir du badminton indien.

Premièrement, un centre d’excellence a été récemment inauguré à Guwahati. Un centre d’entraînement à la pointe de la technologie, chic et totalement axé sur les résultats, hébergé dans 24 courts de premier ordre. C’est de là que sortiront les futurs champions. En termes d’infrastructure, nous devenons à égalité avec les superpuissances du jeu. Nous avons besoin de deux autres académies dans différentes parties du pays.

Deuxièmement, il y avait une crainte qu’avec Kidambi Srikanth et HS Prannoy vieillissant et lent, ils ne puissent pas jouer après la fin de cette année. Et avec la prochaine génération qui prend son temps pour venir au premier plan et prendre en charge l’épreuve du simple messieurs. Mais avec les deux vétérans toujours aussi forts, il est bon de voir que la prochaine génération a déjà fait des vagues cette année. Des noms comme Priyanshu Rajawat, Mithun Manjunath, Meiraba M et Kiran George deviendront bientôt familiers. Tous les nommés ci-dessus ont scalpé les meilleurs navetteurs au cours de la première année de leur tournée. Tous ont environ 21 ans. Et ils ont Lakshya Sen comme modèle à suivre. Lakshya n’a également que 21 ans et possède déjà une vaste expérience qui déteint avec le susnommé.

À l’heure actuelle, ils ne sont pas cohérents et prendront un peu plus de temps sur la tournée pour atteindre la cohérence requise. Mais ma conjecture en tant qu’observateur du sport, je pense qu’ils seront prêts dans un an ou plus.

Venons-en maintenant à l’aperçu de l’équipe indienne aux championnats du monde, voyons comment l’équipe de 14 personnes peut s’en tirer à Copenhague.

D’emblée, je dirai que l’épreuve du simple messieurs pourrait être remportée par n’importe lequel de nos trois piliers. Ils ont tous les ingrédients nécessaires pour soulever ce trophée. S’il y a un joueur qui peut se mettre en travers de leur chemin, ce doit être ce colosse appelé Viktor Axelsen qui gardera le trophée avec beaucoup de zèle et de vigueur qu’il a remporté en 2017 et à nouveau en 2022. Viktor est un favori pratique pour le titre. .

La bonne chose est que Lakshya et Prannoy ont tous deux la mesure de son jeu car ils l’ont tous les deux vaincu dans le passé, mais je donnerais quand même une chance de 60/40 à Viktor de défendre son titre contre n’importe quel joueur dans la mêlée. Il a été merveilleusement cohérent et dominant.

Voyons le tirage réel de nos joueurs dans l’épreuve du simple messieurs.

HS Prannoy devrait facilement dépasser Kalle Koljonen de Suède pour organiser une rencontre avec Chico Auro Dwi Wardoyo d’Indonésie, ce qui peut être délicat mais il devrait s’en sortir. Prannoy, tête de série 9, rencontrera la septième tête de série Loh Kean Yew, championne du monde 2021, en pré-quart. Si les choses se passent selon le scénario, son adversaire en demi-finale devrait être Viktor Axelsen, car Prannoy est dans la moitié de Viktor la tête de série. Ce sera un match titanesque par n’importe quel compte.

Lakshya Sen ne connaîtra pas de moments difficiles lors des deux premiers matchs, sauf dans le second, il devra faire attention au joueur Koren Jeon Hyeok Jin. Il rencontrera ensuite la troisième tête de série Kunlavut Vitidsarn, son vieil ami thaïlandais. C’est un match difficile. Lakshya a battu le pilier thaïlandais à plusieurs reprises, mais a également perdu. Lakshya doit être d’une netteté remarquable ce jour-là. Il l’a déjà montré et il peut le refaire. Le joueur mentalement fort gagnera.

Kidambi Srikanth a un match difficile car il a fait match nul contre Kenta Nishimoto, la 14e tête de série, puis un match alléchant contre la deuxième tête de série, Antony Ginting. Ce tigre indien ne sait pas quand abandonner. Agé de trente ans, cet ancien numéro 1 mondial, un Padma Shri, a subi un gros souci de santé, lorsqu’on lui a diagnostiqué une fièvre cérébrale et qu’il a failli abandonner le jeu. Mais son rétablissement a été remarquable.

Il a le zèle et la détermination, et surtout, assez d’expérience pour retourner la table contre n’importe quel joueur, y compris le grand génie danois Viktor Axelsen.

Mon instinct est que si nos trois joueurs jouent fidèlement à leur forme, ils pourraient créer l’histoire à Copenhague.

En ce qui concerne la seule inscription indienne en simple féminin, PV Sindhu, elle a connu des moments difficiles sur le circuit. Elle a changé d’entraîneur et l’actuel est Hafiz Hashim de Malaisie. Le problème est qu’elle ne joue pas son style naturel de badminton offensif et agressif. Si elle peut le faire, alors elle a une chance, contre son adversaire de deuxième tour Ratchanok Intanon, sinon, elle mordra la poussière sous les pieds de ballerine de la légende thaïlandaise, qui était la plus jeune à remporter le championnat du monde junior à l’âge de 14. Elle a également remporté les championnats juniors les deux années suivantes. Puis elle a recréé l’histoire en remportant le championnat du monde BWF à l’âge de 18 ans.

Le titre devrait revenir à Akane Yamaguchi ou Ahn Se Young. La troisième possibilité est Carolina Marin.

Je vais tendre la tête et dire que Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty vont gagner leur épreuve. Ils ont été exceptionnels cette année, surfant sur une vague de succès et battant chaque paire. Et n’aimerait rien de mieux que de remporter le dernier titre majeur de l’année.

En dames et en double mixte, nous ne sommes nulle part et pas du tout en lice.

Si nous gagnons deux médailles d’or, ce que nous pouvons, ce serait sensationnel.

Sindhu a remporté 5 médailles – 1 or, 2 argent et 2 bronze. Saina Nehwal – une d’argent et une de bronze – Prakash Padukone – 1 de bronze – et B Sai Praneet – une de bronze. Jwala et Ashwini Ponappa – une médaille de bronze – et Kidambi Srikanth – une médaille d’argent et Lakshya Sen – une médaille de bronze.