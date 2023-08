Championnats du monde BWF 2023 : le duo indien Treesa-Gayatri s’enflamme à travers le Taipei chinois pour participer aux pré-quarts des championnats du monde

La paire indienne de double féminin composée de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand a réalisé une solide performance pour se qualifier pour les pré-quarts de finale des Championnats du monde avec une victoire consécutive contre Chang Ching Hui et Yang Ching Tun de Chinese Taipei mercredi.

Les numéros 19 mondiaux Gayatri et Treesa, qui ont atteint les demi-finales des All England Championships lors des deux dernières éditions, ont battu Chang et Yang, classés 37èmes, 21-18 21-10 en 38 minutes.

Les vainqueurs de bronze des Jeux du Commonwealth, qui avaient reçu un laissez-passer au premier tour, devront faire face à une tâche ardue contre les têtes de série chinoises Chen Qing Chen et Jia Yi Fan au prochain tour.

Treesa et Gayatri étaient à la traîne 2-5 au début, mais ont rapidement commencé à faire tourner la frappe et à prolonger les échanges pour attirer les erreurs de leur adversaire et renverser la situation, atteignant 8-6.

Chang et Yang sont revenus à 8-8, mais les deux indiens ont pris une avance de 11-9 à la pause, le duo taïwanais ayant marqué trois fois.

Gayatri est intervenu après la reprise, faisant preuve d’une grande impatience sur le terrain alors que l’Inde menait 14-11.

Treesa a commis quelques erreurs mais le duo indien a quand même réussi à garder le nez devant, malgré la bagarre du duo taïwanais.

Une erreur de service de Chang et Yang a donné quatre points de jeu à la paire indienne. Treesa en a envoyé un au large, puis a frappé le filet pour en gaspiller deux avant de le sceller lorsque Yang a pulvérisé dans le filet.

Après le changement de camp, Gayatri et Treesa ont continué sur leur lancée, menant 8-5 à un moment donné. Un retour de service puissant a donné aux Indiens une avance de trois points à la pause.

Gayatri et Treesa ont accéléré le rythme après la reprise pour passer à 14-8.

La paire indienne a été appelée pour une faute de service due à la hauteur, mais cela n’a eu absolument aucun effet puisque les deux hommes ont profité de la série d’erreurs de leur rival pour passer bientôt à 19-10.

Un bon échange s’est terminé avec le coup droit de Yang au filet alors que l’Inde avait 10 balles de match et ils ont scellé l’accord après que leurs rivaux se soient à nouveau écartés.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)