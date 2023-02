Championnats d’Europe sur piste : Katie Archibald remporte un 19e titre record en omnium | Nouvelles du cyclisme

Katie Archibald fête son record de 19e titre européen

Katie Archibald a ajouté un 19e titre européen à son record avec une démonstration de pure domination dans l’omnium alors que la Grande-Bretagne a célébré deux médailles d’or parmi quatre médailles lors de la troisième journée des championnats en Suisse.

Un jour après avoir aidé la Grande-Bretagne à remporter l’or en poursuite par équipe, Archibald a dirigé les quatre manches de l’omnium, remportant les courses scratch, tempo et élimination avant de remporter la victoire en tant que l’un des trois coureurs à gagner un tour sur le terrain dans les points décisifs. course.

Archibald a commencé la course finale en sachant que pour être sûre de l’or, elle n’avait qu’à marquer une poignée de rivales, la plus évidente étant la Polonaise Daria Pikulik. Mais la Britannique a fait bien plus que cela, rejoignant une attaque de la Danoise Amalie Dideriksen à mi-parcours pour récolter 20 points supplémentaires pour avoir gagné un tour.

Le joueur de 28 ans a terminé avec une marge gagnante de 31 points sur Pikulik – un superbe résultat dans une épreuve qui compte comme la première des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris.

“J’ai cinq très gros objectifs d’ici les Jeux – c’est une façon de voir les choses, mais l’autre est que c’est un titre européen et c’est quelque chose dont je suis toujours satisfait”, a déclaré Archibald.

“J’étais assez nerveux. La course scratch ne m’a pas calmé comme d’habitude, surtout si vous gagnez, vous vous sentez confiant, mais je pensais que j’étais allé trop fort. Il s’avère que tout le monde a également été dur .”

Ollie Wood, qui fait partie de l’équipe masculine britannique de poursuite par équipe qui a remporté l’argent jeudi, avait précédemment remporté sa 10e médaille européenne, mais sa première médaille d’or avec une attaque superbement chronométrée dans la course scratch.

Wood a pris d’assaut l’extérieur du peloton alors qu’ils passaient la cloche pour signaler le dernier tour et n’avaient jamais l’air d’être rattrapés alors que le joueur de 27 ans s’est assis pour célébrer avant la ligne.

Le coéquipier de Wood, Dan Bigham, a dû se contenter de l’argent dans la poursuite individuelle après avoir dominé les qualifications.

Bigham, qui courait dans le vélodrome où il avait établi un record de l’heure UCI de courte durée en août dernier, a établi un nouveau record de piste – et le sixième meilleur temps de tous les temps – pour dominer le tableau des qualifications et a mené les trois premiers des quatre kilomètres du final.

Mais l’Italien Jonathan Milan a pris son avantage tard et a pris l’avantage avec un peu plus de 500 mètres à parcourir pour décrocher l’or.

Il y a aussi eu une médaille de bronze extrêmement encourageante pour Sophie Capewell dans le sprint individuel féminin, l’un des meilleurs résultats de la carrière de la jeune femme de 24 ans alors qu’elle a battu la championne du monde Mathilde Gros dans la ronde des médailles.

Capewell, qui fait partie de l’équipe qui a remporté l’argent au sprint par équipe mercredi, s’était écrasée lors de sa demi-finale contre Lea Friedrich mais avait confortablement battu Gros 2-0 dans la bataille pour le bronze.

Le parcours de la journée place la Grande-Bretagne en tête du tableau des médailles avec huit, juste devant les sept de l’Allemagne, avant le week-end.