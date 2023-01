Championnats d’Europe sur piste: Elinor Barker et Katy Marchant sont prêtes pour le retour du cyclisme en Grande-Bretagne après être devenues mères | Nouvelles du cyclisme

Elinor Barker a concouru pendant sa grossesse aux Jeux olympiques de Tokyo

Les médaillées olympiques Elinor Barker et Katy Marchant reviendront à la compétition internationale pour la première fois depuis qu’elles sont devenues mères aux Championnats d’Europe sur piste la semaine prochaine à Grenchen, en Suisse, alors que les qualifications olympiques commencent.

Le duo a été nommé dans une équipe britannique de 21 personnes qui comprend également la star émergente de la route Fred Wright, 23 ans, qui retourne sur la piste pour sa première grande compétition au vélodrome depuis 2019.

La médaillée d’or de Rio Barker, 28 ans, qui était enceinte de son fils Nico au moment où elle a aidé la Grande-Bretagne à remporter l’argent en poursuite par équipe aux Jeux de Tokyo, a été nommée dans une équipe féminine d’endurance qui comprend également Katie Archibald, Josie Knight, Neah Evans, Anna Morris et Ella Barnwell.

La médaillée de bronze de Rio Marchant, 30 ans, qui a donné naissance à son fils Arthur en juin de l’année dernière, est de retour dans l’équipe de sprint aux côtés d’Emma Finucane – fraîchement sortie d’un balayage des quatre titres nationaux de sprint le week-end dernier – Lauren Bell et Sophie Capewell.

Katy Marchant revient après avoir accouché en juin 2022

Wright, qui est devenu une sorte de star avec une série de quasi-accidents courageux lors des étapes du Tour de France et de la Vuelta a Espana l’année dernière, fait partie de l’équipe masculine d’endurance pour un événement majeur pour la première fois depuis qu’il a décroché le bronze de Madison aux côtés de Mark Stewart à la Coupe du monde de Hong Kong en décembre 2019.

Dan Bigham, Ethan Vernon et Ollie Wood, les trois quarts de l’équipe qui a remporté le titre mondial de poursuite par équipe en octobre, sont également rejoints par le retour de Charlie Tanfield et Will Perrett, participant à son premier événement majeur en tant que membre à temps plein de la équipe.

Ethan Hayter a été contraint de se retirer après un accident lors de la Cadel Evans Great Ocean Road Race ce week-end, avec l’intervention de Will Tidball.

Joe Truman est de retour dans l’équipe masculine de sprint pour la première fois depuis sa vilaine chute aux Jeux du Commonwealth de l’été dernier, et roulera aux côtés de Jack Carlin, Ali Fielding et Hamish Turnbull.

“C’est formidable de voir des coureurs revenir sur la piste après une maladie ou une blessure et dans le cas d’Elinor Barker et Katy Marchant, c’est la première occasion de les voir concourir sur la scène internationale depuis leur accouchement, c’est donc un plaisir de les accueillir. de retour », a déclaré le directeur de la performance Stephen Park.

“Cet événement marque le début de la période de qualification olympique. Nous avons terminé 2022 avec un certain nombre de coureurs se rendant à Grenchen en remportant des médailles aux championnats du monde, j’espère donc que ces résultats impressionnants leur donneront confiance alors que nous commençons la saison de piste 2023 et commençons notre campagne à Paris 2024.”