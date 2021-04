La Football Association et les supporters britanniques doivent attendre juin pour savoir si une capacité accrue de 45 000 personnes peut assister aux demi-finales et à la finale du Championnat d’Europe à Wembley.

L’UEFA et la FA ont convenu de laisser plus de temps pour analyser les résultats des récents tests du stade, y compris la finale de la Coupe Carabao dimanche, à laquelle 8000 spectateurs ont été autorisés à assister alors que les mesures de verrouillage du coronavirus sont assouplies.

Une date butoir du mercredi 28 avril avait été fixée pour une décision sur l’augmentation de la capacité, mais elle a été prolongée jusqu’à quelques jours avant le début du tournoi et des semaines avant la programmation des matches eux-mêmes.

La FA a déjà informé l’UEFA qu’elle s’attend à ce que Wembley soit un quart plein avec 22 500 spectateurs pour chacun des matches de groupe de l’Angleterre, dont le premier aura lieu le 13 juin contre la Croatie, et le dernier match nul des 16 derniers a récemment été transféré de Dublin.

Mais l’instance dirigeante garde espoir qu’il y en aura beaucoup plus pour atteindre la demi-capacité, 45 000, pour les demi-finales et la finale.

Il y avait 4000 supporters à Wembley pour la demi-finale de Leicester et de Southampton en FA Cup, tandis que 8000 ont assisté à la finale de la Coupe Carabao entre Manchester City et les Spurs.



Un programme de recherche indépendant analyse actuellement les résultats des deux événements pilotes qui ont vu des fans à Wembley, qui comprenaient également 4000 personnes regardant la demi-finale de la FA Cup de Leicester avec Southampton.

Bien que le sentiment dominant soit que les deux événements se sont déroulés sans heurts, l’analyse se penche sur des questions telles que la question de savoir si le flux de spectateurs autour du stade et des halls a fonctionné efficacement avec des mesures de distanciation sociale, si les effectifs de la police et des stadiers ont été efficaces et comment la situation de la circulation a évolué autour. le stade, en particulier dans les transports en commun.

Une fois la recherche terminée, le programme de recherche indépendant rendra compte directement au Département de la culture, des médias et du sport, qui discutera ensuite de ce qui est possible en termes de nombre de spectateurs avec la FA, qui à son tour informera l’UEFA du nombre de fans pouvant y assister les trois derniers matchs de l’Euro 2020 reprogrammé.

Cependant, l’évaluation par le gouvernement de la situation de la pandémie nationale de coronavirus en juin sera tout aussi importante et la manière dont la feuille de route pour la sortie de l’isolement progresse. La décision finale sur le nombre de spectateurs reviendra au gouvernement et l’assouplissement des mesures de verrouillage devrait être à nouveau révisé avant le 17 mai.