Championnats d’Europe de natation: record de la Grande-Bretagne en relais mixte 4×100 mètres quatre nages | Nouvelles de natation

L’équipe britannique célèbre après avoir remporté la finale du relais mixte 4x100m quatre nages aux Championnats d’Europe de natation

L’équipe britannique de relais mixte 4×100 mètres quatre nages a battu le record d’Europe pour décrocher la médaille d’or aux Championnats d’Europe aquatiques 2021 en Hongrie.

C’était aussi une bonne nuit pour Sky Sports la chercheuse Freya Anderson – alors que l’athlète de 20 ans remportait sa première médaille internationale individuelle – alors qu’elle décrochait la médaille de bronze au 200 m nage libre féminin.

Pendant ce temps, le quatuor quatre nages de Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy et Anna Hopkin a réussi un temps de trois minutes 38,82 secondes pour battre Holland à la deuxième place.

L’épreuve mixte fera partie du programme olympique de natation pour la première fois à Tokyo cet été.

Freya Anderson a remporté le bronze au 200 m nage libre féminin

Hopkin, qui était bien en avance lorsqu’elle s’est lancée dans la jambe d’ancrage, a déclaré: « Ces gars-là m’ont donné une assez bonne avance, je ne voulais vraiment pas perdre ça.

«J’ai vraiment ressenti un peu de pression, mais j’ai essayé de ne pas trop y penser – je ne voulais pas regarder où se trouvait quelqu’un d’autre dans la course et juste me concentrer sur ce que je faisais.

«J’étais vraiment content de ça. Je construis toute la semaine, donc j’étais juste content de pouvoir essayer ce soir.

«Ce relais, je sais que nous avons une énorme chance de remporter l’or olympique, donc cela signifie beaucoup d’en faire partie ici.

« Je pense que nous pouvons tous aller plus vite aux Jeux olympiques, donc c’est vraiment excitant d’aller de l’avant. »

Il y avait aussi un succès individuel pour l’étoile montante Anderson.

Elle a réussi son deuxième temps le plus rapide de l’histoire pour remporter la médaille de bronze dans une finale passionnante au 200 m nage libre.

Barbora Seemanova a remporté la médaille d’or, avec la grande italienne Federica Pellegrini deuxième et Anderson juste derrière en troisième après avoir terminé fortement.