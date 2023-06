Championnats de Wimbledon : pourquoi les Russes et les Biélorusses ont-ils été bannis l’année dernière mais autorisés à concourir en 2023 ?

Les joueurs russes et biélorusses ont été bannis de Wimbledon en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine, mais ils seront autorisés à concourir en tant que neutres cette année après que le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a levé son interdiction.

Wimbledon était le seul Grand Chelem à interdire les joueurs des deux pays, marquant la première fois qu’ils étaient interdits pour des raisons de nationalité depuis l’immédiate après-guerre, lorsque les joueurs allemands et japonais étaient exclus.

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 et a utilisé la Biélorussie comme terrain de rassemblement pour les troupes et les armes, ce qui a conduit plusieurs organismes sportifs à interdire à leurs équipes et officiels les compétitions officielles.

Alors que l’Open de France leur a permis de concourir, Wimbledon a annoncé l’interdiction des joueurs des deux pays en avril 2022, provoquant une condamnation rapide par l’ATP Tour masculin et le WTA Tour féminin ainsi que par plusieurs joueuses.

Mais l’AELTC a maintenu sa décision, affirmant qu’elle était conforme aux efforts du gouvernement britannique pour « limiter l’influence mondiale de la Russie ».

L’AELTC a ajouté qu’elle ne voulait pas risquer un succès russe ou biélorusse à Wimbledon pour « bénéficier de la machine de propagande du régime russe ».

Novak Djokovic a déclaré que la décision d’interdire les joueurs était une erreur tandis que Rafa Nadal a qualifié l’interdiction de « très injuste » car les joueurs les mieux classés ne pouvaient pas concourir.

À l’époque, Daniil Medvedev, de Russie, était numéro deux mondial et champion en titre de l’US Open, tandis qu’Aryna Sabalenka, de Biélorussie, était classée numéro quatre mondiale.

DÉPUISÉ DE POINTS

La décision de Wimbledon a suscité la colère des circuits ATP et WTA, qui ont qualifié cette décision de discriminatoire et privé le Grand Chelem de ses points de classement.

Cette décision a effectivement réduit le tournoi de tennis le plus prestigieux au monde à un événement d’exhibition.

Les joueurs ont également été bannis des tournois britanniques sur gazon organisés dans la préparation de Wimbledon, ce qui a conduit les deux Tours à infliger de lourdes amendes à l’AELTC et à la Lawn Tennis Association (LTA) britannique.

L’interdiction est intervenue après que les joueurs ukrainiens Elina Svitolina, Marta Kostyuk et Sergiy Stakhovsky – ce dernier qui s’était enrôlé dans l’armée de réserve ukrainienne avant l’invasion – ont appelé à une interdiction générale des athlètes russes et biélorusses des événements internationaux.

Les joueurs russes et biélorusses ont été bannis des compétitions internationales par équipe à la suite de l’invasion, que Moscou décrit comme une « opération militaire spéciale », mais l’ATP et la WTA leur ont permis de concourir en tant que neutres sur les circuits.

INTERDICTION LEVÉE EN 2023

Les joueurs russes et biélorusses ont cependant continué à jouer aux autres tournois du Grand Chelem et, en mars, l’AELTC a finalement levé son interdiction avant les championnats de cette année, mais avec plusieurs conditions.

Les joueurs se verront interdire d’exprimer leur soutien à l’invasion et ne doivent pas recevoir de financement des États russes ou biélorusses.

La décision de lever l’interdiction a suscité des protestations de l’Ukraine, dont le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré que c’était « immoral » et a exhorté la Grande-Bretagne à refuser les visas aux joueurs russes et biélorusses.

La tenante du titre et née à Moscou, Elena Rybakina, du Kazakhstan, a déclaré que Wimbledon avait pris la bonne décision d’annuler son interdiction.

Mais le numéro un mondial Iga Swiatek a déclaré que le sport avait raté une occasion d’envoyer un message fort à Moscou en n’imposant pas d’interdiction générale aux joueurs de Russie et de Biélorussie.

L’AELTC a déclaré que plusieurs joueurs russes et biélorusses avaient signé des déclarations personnelles qui les autoriseraient à concourir en tant que neutres à Wimbledon.

Wimbledon a également déclaré qu’il couvrirait tous les frais d’hébergement des joueurs ukrainiens pendant le tournoi et tous les événements de préparation de la saison britannique sur gazon.

Pendant ce temps, une livre sera reversée aux efforts de secours en Ukraine pour chaque billet vendu, soit environ 500 000 livres (635 550 dollars).

