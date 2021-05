Championnats de golf NCAA Division One pour hommes et femmes: regardez gratuitement via GolfPass en direct | Actualités du golf

Olivia Mehaffey fait partie des joueuses notables en action au championnat de golf féminin NCAA Division I

Les championnats de golf NCAA Division One pour hommes et femmes atteignent leur apogée cette semaine, avec les fans de golf du Royaume-Uni et d’Irlande en mesure de regarder la finale – gratuitement – via la diffusion en direct de GolfPass.

Le service d’abonnement au golf, fondé par NBC Sports et Rory McIlroy, poursuit son engagement à promouvoir les talents émergents en présentant au public les superstars du golf du futur.

Le tour final de la compétition en stroke play, ainsi que les quarts de finale, les demi-finales et le match de championnat du dernier jour, seront tous diffusés en direct, avec beaucoup d’intérêt britannique et irlandais pour les hommes et les femmes. événements.

L’Irlande du Nord Olivia Mehaffey – qui devient professionnelle après la conclusion des championnats de la NCAA – représentera l’Arizona State University (ASU), qui a un avantage sur le terrain en accueillant les championnats pour la deuxième fois.

Le championnat individuel sera diffusé à partir de 22 h 00 le 24 mai, les quarts de finale par équipe se déroulant de 17 h 00 à 19 h 30 et les demi-finales seront ensuite diffusées en direct plus tard dans la soirée avant le championnat par équipe, le 26 mai à partir de 22 h 00.

L’Anglais Alex Fitzpatrick et l’Irlandais Mark Power, qui ont tous deux représenté l’équipe GB&I dans la Walker Cup, chercheront à renforcer leur performance au Seminole Golf Club, en Floride, plus tôt ce mois-ci. Ils joueront tous les deux pour l’Université Wake Forest lors des prochains championnats, s’ils sortent de la compétition régionale actuellement en cours.

La compétition sera disputée sur le parcours Raptor conçu par Tom Fazio du Grayhawk Golf Club à Scottsdale, en Arizona. Les hommes joueront avec une normale 70, 7 289 verges et les femmes à 6 384 verges comme une normale 72. Les pelotons seront composés de 24 équipes féminines et 30 équipes masculines, 12 femmes et six hommes qualifiés individuels.

Le parcours Raptor du Grayhawk Golf Club accueille les championnats NCAA de cette année

Calendrier de diffusion du championnat féminin de la division I de la NCAA

Toutes les heures BST; le flux peut être regardé ICI

24 mai, 22h-2h: Championnat individuel

25 mai, 17h-19h30: Quarts de finale par équipes

25 mai, 22h-2h: demi-finales par équipes

26 mai, 22h-2h: Championnat par équipes

Calendrier de diffusion du championnat masculin de la Division I de la NCAA

Toutes les heures BST; le flux peut être regardé ICI

31 mai, 22h-2h: Championnat individuel

1er juin, 17h-19h30: Quarts de finale par équipes

1er juin, 22h-2h: demi-finales par équipes

2 juin, 22h-2h: Championnat par équipes

La diffusion en direct du championnat de la NCAA est gratuite, même si vous n’êtes pas abonné à GolfPass. Les membres ont accès à une vaste bibliothèque de contenu vidéo disponible en exclusivité, avec les meilleures instructions, des conseils et des idées exclusifs de Rory, Bryson Dechambeau et de nos instructeurs de classe mondiale, ainsi que des classiques de Golf Channel comme Feherty et Big Break.