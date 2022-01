Championnats de conférence: Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford – un regard sur les «quatre derniers» QB | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant les championnats de conférence NFL de ce week-end, découvrez quelques-uns des meilleurs jeux des quatre quarts restants, dont Patrick Mahomes, Joe Burrow, Jimmy Garoppolo et Matthew Stafford.

Avant les championnats de conférence NFL de ce week-end, découvrez quelques-uns des meilleurs jeux des quatre quarts restants, dont Patrick Mahomes, Joe Burrow, Jimmy Garoppolo et Matthew Stafford.

La saison de Fantasy Football est peut-être terminée, mais Sports du cielL’experte Hannah Wilkes est toujours là pour présenter les meilleurs talents que vous pouvez surveiller lors des séries éliminatoires de la NFL, et avant les championnats de conférence, elle regarde les quatre derniers quarts-arrière présentés …

Nous avons eu quatre jours complets pour réfléchir et récupérer maintenant sur ce qui a été un week-end de football vraiment sensationnel. Tant de choses ont été dites sur les quatre matchs (un en particulier) et nous sommes tous tournés vers l’avenir dans ce coin d’Internet, mais wow, c’était des montagnes russes sensationnelles et émotionnelles, un sport mordant depuis le premier lancer de Tannehill. au touché final de Travis Kelce (Bills Mafia, j’espère que tu vas bien aujourd’hui). Passons maintenant aux championnats de conférence.

Il est assez remarquable qu’il ne reste plus que trois matchs de la saison 2021 de la NFL, et que tôt lundi matin (très tôt, très tôt, préparez le café maintenant et dites à votre patron que vous n’êtes pas disponible avant au moins 15 heures), nous saurez enfin qui se battra pour les Lombardi et une place dans l’histoire au SoFi le 13 février (malchanceux pour certains, mais pour qui !?). Comme tout football éliminatoire, mais avec une pression accrue, la saison commence et se termine essentiellement ce week-end pour les Chiefs, les Bengals, les Rams et les 49ers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les incroyables étapes de clôture des matchs de la ronde de division AFC et NFC de l’un des plus grands week-ends de la NFL de l’histoire. Regardez les incroyables étapes de clôture des matchs de la ronde de division AFC et NFC de l’un des plus grands week-ends de la NFL de l’histoire.

Un fait m’a vraiment fait m’asseoir et prendre note cette semaine (et je vois beaucoup de faits sur la NFL quotidiennement); c’est la première fois depuis 2009 que le week-end du championnat de conférence ne mettra pas en vedette Aaron Rodgers ou Tom Brady.

Est-ce le « changement de garde » tant attendu en ce qui concerne les quarterbacks de la NFL ? Qui sait, mais en ce qui concerne ce week-end, c’est vraiment la position la plus critique de tout le sport.

Joe Burrow (Bengals de Cincinnati)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Bengals de Cincinnati avec les Titans du Tennessee lors des éliminatoires de la division NFL. Faits saillants de l’affrontement des Bengals de Cincinnati avec les Titans du Tennessee lors des éliminatoires de la division NFL.

Il a amené les Bengals à leur premier match de championnat de l’AFC depuis 1988. Il a encaissé 9 sacs contre les Titans et s’en est tout de même bien sorti. Il a plus de style et de swag que la plupart d’entre nous n’en posséderons dans une vie et remportait le match de championnat national de football universitaire avec LSU il y a à peine deux ans.

Essentiellement, au cours de sa première année complète en tant que partant (sa saison 2020 écourtée par une blessure), Joe Burrow a fait ce que les premiers choix au repêchage sont censés faire, mais rarement; a récupéré sa franchise longtemps décriée dans une dispute sérieuse.

Il est clairement dur et il est clairement intelligent. Il a admis cette semaine avoir appelé ses propres jeux lorsque son casque est sorti contre les Titans et « tous ont fonctionné, c’était amusant ». Les questions avant le match contre les Chiefs sont moins liées au talent de Burrow, mais plus à sa ligne offensive et à sa capacité à résister au front défensif des Chiefs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Joe Burrow se connecte avec Ja’Marr Chase pour un touché de 70 verges contre les Packers de Green Bay plus tôt dans la saison régulière Joe Burrow se connecte avec Ja’Marr Chase pour un touché de 70 verges contre les Packers de Green Bay plus tôt dans la saison régulière

Oui, Burrow a pris un tas de sacs et ils ont quand même gagné samedi. Certains diront peut-être qu’il choisit souvent de prendre un sac plutôt que de risquer de perdre le ballon, mais laisser votre QB se faire battre autant contre une équipe aussi explosive que les Chiefs est une stratégie risquée. Une fois qu’il est au sol, peu importe qui est votre QB, il ne retire rien du jeu.

Les Bengals ont affronté les Chiefs lors de la semaine 17 et ont gagné par 3 avec Burrow réalisant plus de 400 verges par la passe et lançant pour 4 touchés. Ja’Maar Chase a établi un record de recrue de la NFL en un seul match dans ce match avec 266 verges sur réception et a capté trois des touchés susmentionnés.

Au moment où j’écris ceci, je pense « ils ont mis ces chiffres et n’ont gagné que par 3 !? » et cela résume l’ampleur du défi pour Cincinnati dimanche. Ils connaissent les chefs pouvez être battu mais c’est un adversaire très différent de celui qu’il était début janvier.

Patrick Mahomes (chefs de Kansas City)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes lance à Travis Kelce pour un touché de huit verges en prolongation pour le gagner pour les Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo. Patrick Mahomes lance à Travis Kelce pour un touché de huit verges en prolongation pour le gagner pour les Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo.

Étrange que le prodige de la NFL soit le véritable quart-arrière vétéran de ce match. Et en ce qui concerne les matchs du championnat de l’AFC, Mahomes est plus expérimenté que la plupart des QB de la ligue après avoir fait les « demi-finales » (comme je l’ai expliqué à des amis non footballeurs) en quatre saisons consécutives, et chaque année depuis qu’il est devenu le QB partant à Kansas City. Tu te souviens quand on s’inquiétait pour les Chiefs !? Quels imbéciles nous sommes.

Dans sa carrière, Patrick Mahomes a une fiche de 8-2 en séries éliminatoires. Dans ses deux défaites, le quart-arrière adverse était Tom Brady ; dans le match de championnat de l’AFC de la saison 2018 et dans le Super Bowl l’année dernière. Certains diraient que les Rams ont été généreux pour ouvrir la voie à un peu plus de magie Mahomes jusqu’à la fête de la victoire du Super Bowl. Certains, pas tous.

Le fait est que, sur la base de cette épique bataille ronde divisionnaire avec les Bills, il est difficile de voir au-delà des Chiefs en ce moment. Mahomes, Hill et Kelce étaient à leur meilleur niveau télépathique et mortel. Ces gars-là n’ont presque pas besoin d’un manuel de jeu; c’est instinctif, le football d’arrière-cour. Ils ont inscrit 42 points dans les deux matchs éliminatoires cette saison, seule la deuxième équipe de l’ère du Super Bowl à le faire, et il est difficile de voir comment la défense des Bengals les arrêtera lorsque les meilleurs Bills de la ligue auront du mal à le faire.

Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Matt Stafford lance une passe massive à Cooper Kupp pour un touché de 70 verges pour les LA Rams contre les Buccaneers de Tampa Bay. Matt Stafford lance une passe massive à Cooper Kupp pour un touché de 70 verges pour les LA Rams contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Qu’est-ce qui en dit plus sur une équipe; presque perdre une avance de 24 points grâce à des échappés, des attrapés ratés et des clichés bâclés ou un quart-arrière avec le sang-froid pour mettre tout cela de côté et orchestrer un entraînement gagnant pour mettre en place un panier avec quelques secondes à jouer? Je choisis de croire ce dernier.

L’implosion des Rams en seconde période contre Tampa Bay n’avait rien à voir avec Stafford. Malgré une tendance à commencer à lancer des interceptions lorsqu’il se sent en confiance, il s’est occupé du football, a lancé pour 366 verges, 2 touchés et 0 interceptions en route vers une cote de 121,1. Pas trop mal.

La plus grande préoccupation, cependant, est de savoir comment les Rams jouent au football en dehors de la mi-temps. Nous connaissons tous le scandaleux 42-0 de Sean McVay lorsqu’il menait à la mi-temps, et comment il a été soufflé par les 49ers au cours de la semaine 18. Cela a failli se reproduire à Tampa et je remercie Stafford et la défense d’avoir tenu bon pour le fermer, mais contre cette équipe de San Francisco, qui ne jouerait pas du tout en ce moment si les Rams avaient terminé le travail en semaine 18, il ne peut y avoir de répit. Ils sont trop physiques à l’attaque, trop dangereux dans le jeu de course et trop intrépides après avoir affiché une fiche de 9-2 depuis la semaine 10 (y compris les séries éliminatoires).

Il y a peut-être eu plus de pression sur Stafford que sur tout autre quart-arrière de la ronde divisionnaire en raison de ce que les Rams ont renoncé à lui, Von Miller, OBJ et Jalen Ramsey l’année précédente. Ils ont prouvé, dans une certaine mesure, que la méthode fonctionne dans cette victoire sur les champions en titre. Maintenant, la question est, peuvent-ils nettoyer les erreurs et se rendre à un Super Bowl à domicile dans un stade littéralement construit pour cela ?

Jimmy Garoppolo (49ers de San Francisco)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur les deux victoires de San Francisco en saison régulière contre Los Angeles avant leur affrontement dimanche lors du match de championnat NFC. Retour sur les deux victoires de San Francisco en saison régulière contre Los Angeles avant leur affrontement dimanche lors du match de championnat NFC.

Éliminons cela tôt; les 49ers sont dans le match du championnat NFC à cause de leurs équipes spéciales.

Ils n’ont pas marqué de touché offensif lors de la victoire décisive contre les Packers, ce qui a sans doute autant à voir avec la météo qu’autre chose. La ligne de statistiques de Jimmy G rend la lecture sombre; 11 réussites en 19 tentatives, 131 verges par la passe, 0 touché, 1 interception et une cote de passeur de 57,1. Aie.

Ce sera très différent sous le soleil californien, et l’une des faiblesses de la défense des Rams contre les Buccaneers était l’incapacité de contenir le jeu de course lors des premiers essais, que les 49ers pourront exploiter efficacement. Remarquez cependant qu’un tel plan de match ne repose pas sur le QB ?

Garoppolo court si chaud et froid que Kyle Shanahan ne compte pas trop souvent sur le bras de son QB dans les moments difficiles. Il a admis que lors du dernier temps mort contre les Packers, il avait changé l’appel de jeu en course, plutôt qu’en passe, pour éliminer le risque de perdre la possession et de rendre le ballon à Aaron Rodgers. Oui, c’était 3e et 7e, mais n’admet-il pas qu’il préfère aller en prolongation plutôt que de risquer une passe errante de son quart-arrière? Ils avaient besoin de 5 mètres du minimum de jeu pour entrer dans la plage de but sur le terrain. Je suis peut-être dur, mais j’ai mon interprétation et vous pouvez avoir la vôtre.

Il est peu probable que Jimmy G gagne ce match pour les Niners, il est toujours défoncé pour ne pas l’oublier, mais la façon dont ils jouent le jeu signifie qu’il ne devrait pas non plus le perdre pour eux.

Les éliminatoires de la NFL se poursuivent ce week-end lorsque les Chiefs de Kansas City accueillent les Bengals de Cincinnati lors du match de championnat de l’AFC en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20 heures dimanche, suivis immédiatement après par les 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors du match de championnat NFC au stade SoFi. .