Championnats de conférence FMIA : Brock Purdy à nouveau à la hauteur pour rencontrer Mahomes au Super Bowl

1. Je pense non seulement Detroit ne mérite rien d’autre qu’un immense crédit ce matin pour une saison pas comme les autres, mais lorsque la douleur disparaîtra, la ville, la franchise et les joueurs réaliseront à quel point ces Lions ont réalisé un superbe parcours et, surtout, à quel point cette équipe a si souvent imposé sa volonté à d’excellentes équipes. Je pense notamment à la première mi-temps du match pour le titre. Cette ligne offensive, avec l’énorme Penei Sewell en mouvement à travers la formation, pour l’amour de Dieu, a écrasé les Niners avec 148 verges au sol à 7 mètres par clip. De quoi bâtir pour cette équipe jeune, énergique et innovante.

2. Je pense J’ai un problème avec la politique de la NFL visant à récompenser les équipes qui développent des entraîneurs et des directeurs généraux issus de minorités. Dans l’état actuel des choses, les équipes qui perdent un entraîneur ou un directeur général minoritaire obtiennent en retour deux choix compensatoires de troisième tour. Ainsi, les Bucs sont récompensés par des choix à la fin du troisième tour des repêchages de 2024 et 2025. J’aime le concept, mais ce que je n’aime pas, c’est ceci : Dave Canales a travaillé dans la NFL pendant 14 saisons. Les 13 premiers sont venus à Seattle, travaillant sous Peter Carroll en tant qu’entraîneur des receveurs larges, entraîneur du quart-arrière et coordinateur des jeux de passes. Le dernier est arrivé à Tampa Bay, travaillant comme coordonnateur offensif. Il n’est tout simplement pas équitable d’attribuer deux choix de troisième ronde pour le développement de Canales à l’endroit où il a travaillé pendant un an, et aucun à l’endroit où il a travaillé pendant toute sa vie précédente dans la NFL, soit 13 ans. La ligue doit remédier à ce problème d’une manière ou d’une autre, pour la rendre plus équitable.

3. Je pense Buffle GM Brandon Beane a de grandes décisions à prendre, peut-être aucune plus importante que ce qu’il faut faire Stefon Diggs. Diggs a 30 ans. Il devrait toucher un plafond de 27,9 millions de dollars l’année prochaine, ce qui, pour un joueur qui n’a pas réussi une journée de réception de 100 verges lors des 13 derniers matchs des Bills, est assez excessif. En fait, au cours des 10 dernières semaines de la saison, Khalil Shakir a eu plus de verges sur réception et de touchés que Diggs – et c’est Shakir qui Josh Allen ciblé sur le plus gros jeu de la saison, le renversement d’Allen dans la zone des buts vers la fin du match éliminatoire de Kansas City. Je m’attends à ce que les Bills veuillent opérer une opération majeure sur l’accord de Diggs, et je m’attends à ce que Diggs n’en soit pas content.

4. Je pense La seule chose intéressante à propos des recherches de coordonnateurs que vous voyez actuellement est que parfois les meilleurs candidats se heurtent à des obstacles. Certains de ces entraîneurs pourraient passer des entretiens, mais ils ne le font pas, car ils craignent que leur relation avec leur entraîneur-chef actuel ne soit affectée. Les entraîneurs disent à certains qu’ils savent que le chef ne les laissera pas partir. En fait, le responsable ne peut pas empêcher un coach de poste de passer un entretien pour un poste de coordinateur. Mais à moins que l’entraîneur adjoint soit sûr qu’il obtiendra le poste de coordinateur ailleurs, il refusera parfois l’occasion d’un entretien. Vous pourriez demander pourquoi ? C’est parce que l’assistant qui évite la possibilité de bouger veut faire preuve de loyauté et espère que cela pourrait aboutir à une promotion ou une augmentation, ou les deux.

5. Je pense des condoléances sont dues pour Héraut de Boston Les patriotes ont battu l’écrivain Doug Kyed et sa femme, Jen, à la mort de leur fille de 2 ans, Hallie. Hallie est décédée de leucémie la semaine dernière, ses parents lui tenant la main lors de son décès. C’est inimaginable ce que la famille doit vivre. S’il vous plaît, rejoignez-moi pour envoyer de l’amour aux Kyed. La famille demande dons à l’association caritative contre le cancer basée à Boston, le Jimmy Fund.

6. Je pense C’est un tel coup de poing dans le ventre de lire ces histoires sur Hallie. Difficile de savoir quoi dire, à part que je suis vraiment désolé.

7. Je pensepour ceux-là (et j’ai vu certains réauteurs de l’histoire récente du repêchage des Patriots prétendre Bill Belichick(les récents repêchages n’étaient pas si mauvais), je vous rappellerai ses choix de première ronde lors des 10 dernières repêchages, en gardant à l’esprit que les Pats n’avaient pas de premier tour en 2016, 2017 et 2020 :

2014 : DT Dominique Easley. Trois départs, trois sacs avant de se déchaîner après deux saisons.

Trois départs, trois sacs avant de se déchaîner après deux saisons. 2015 : DT Malcom Brown. Débutant marginal pendant quatre ans. Jamais classé parmi les 25 meilleurs plaqués défensifs par PFF.

Débutant marginal pendant quatre ans. Jamais classé parmi les 25 meilleurs plaqués défensifs par PFF. 2018 : OL Isaïe Wynn. Quarante démarrages en cinq ans. Entrée moyenne au mieux.

Quarante démarrages en cinq ans. Entrée moyenne au mieux. 2019 : WR N’Keal Harry. Trois ans, 57 attrapés pour la Nouvelle-Angleterre avant d’être échangé à Chicago contre un choix de septième ronde.

Trois ans, 57 attrapés pour la Nouvelle-Angleterre avant d’être échangé à Chicago contre un choix de septième ronde. 2021 : QB Mac Jones. Belle année rookie, deuxième année fragile, troisième année désastreuse. Pats cherche probablement à le remplacer lors du repêchage de 2024.

Belle année rookie, deuxième année fragile, troisième année désastreuse. Pats cherche probablement à le remplacer lors du repêchage de 2024. 2022 : G Cole étrange. Classé 35 ème et 50 ème parmi les gardes de PFF au cours de ses deux saisons (minimum 300 snaps). Les équipes ont été stupéfaites que les Pats l’aient choisi au premier tour.

Classé 35 et 50 parmi les gardes de PFF au cours de ses deux saisons (minimum 300 snaps). Les équipes ont été stupéfaites que les Pats l’aient choisi au premier tour. 2023 : CB Christian González. Un bon départ en tant que recrue avant de subir une déchirure du labrum lors du quatrième match et de rater le reste de la saison.

8. Je pense Je meurs d’envie d’entendre une vraie réponse – non pas qu’elle soit fausse – de la part de Arthur Blanc sur pourquoi il a choisi Raheem Morris sur le terrain, y compris Bill Belichick, après avoir interviewé Belichick à deux reprises. Il y a une histoire ici.

King : Morris est « la définition d’un leader d’hommes » Mike Florio et Peter King dévoilent la nouvelle que Raheem Morris a été embauché comme entraîneur-chef des Falcons et analysent ce qui le rend si influent auprès des joueurs.

9. Je pense j’ai aimé cette histoire par Richard Deitsch de L’Athlétisme sur la façon dont les équipes statistiques des émissions de la NFL font leur travail. Il y a une bonne lecture par jeu de la façon dont la saucisse est fabriquée, ce qui donne les graphiques que vous voyez sur votre écran de télévision pendant le jeu – dans ce cas, de l’équipe de CBS lors du match Kansas City-Buffalo. Comme ceci, depuis les réunions précédant le match : « Un graphique qui a enthousiasmé tout le monde montrait le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires par un duo quart-arrière-entraîneur, qui comprenait Tom Brady et Bill Belichick (30), Terry Bradshaw et Chuck Noll (14) et Andy Reid et Patrick Mahomes (maintenant 13 ans). Il n’a jamais été diffusé dimanche… Peut-être que 15 pour cent de tous les graphiques créés au cours d’une semaine donnée seront diffusés. [CBS broadcast associate Brooke] Weiss a déclaré que les meilleures choses sont souvent faites à la volée pendant les matchs. J’ai beaucoup appris de cela.

dix. Je pense voici mes autres pensées de la semaine :

un. Je pensais avoir fait la chose la plus stupide dans la sphère du divertissement cette saison en projetant que les Bucs seraient les 31St équipe de la NFL. Puis les nominations aux Oscars sont tombées.

b. Aucune nomination pour la meilleure actrice parmi les cinq choix pour Margot Robbie. Pas de nomination pour le meilleur réalisateur pour Greta Gerwig. Une nomination du meilleur acteur pour Ryan Gosling. Je veux dire, qui a regardé ce film et pensé que Gosling était plus méritant que Robbie ?

c. Voulez-vous posséder Christian McCaffreysur le lac Norman, à l’extérieur de Charlotte ? C’est le vôtre, pour la coquette somme de 12,5 millions de dollars. Histoire sympa sur McCaffrey qui vend l’endroit dans le Le journal Wall Street.

d. McCaffrey possédait ce terrain de 12 000 pieds carrés, plus un condo à Charlotte qu’il a déjà vendu. On dirait qu’ils vont lui manquer, d’après ce qu’il a dit à Libertina Brandt à propos du Journal: “Cela me fait mal de les laisser partir, mais c’est la vie, je suppose”, a-t-il déclaré.

e. Lorsque nous parlons des grands duos d’annonceurs sportifs télévisés, nous devrions parler de Terry Gannon, Tara Lipinski et Johnny Weir, qui s’associent pour faire du patinage artistique pour NBC. Ma femme et moi avons regardé le programme court féminin jeudi soir, et Lipinski et Weir sont prompts à formuler des critiques, des éloges et des analyses convaincantes. À propos de l’un des patineurs qui avait l’air puissant et athlétique, Weir a déclaré : «Starr Andrews là-bas, ressemblant à tous les super-héros que j’ai toujours voulu être. Vraiment agréable à écouter.

F. Félicitations à la classe du Temple de la renommée du baseball Adrien Beltre, Todd Helton et Joe Mauer. (Bien joué, Mauer.) J’ai un fait que j’aimerais partager. Le 10 septembre 1994, l’équipe de football du Tennessee affrontait la Géorgie lors d’une belle soirée à 82 degrés à Athènes. Les quarterbacks en duel ce soir-là : Todd Helton pour le Tennessee, Éric Zeier pour la Géorgie. La sauvegarde notable des Vols : un vrai étudiant de première année Peyton Manning. Helton a réussi et couru pour 147 verges dans une victoire de 41-23 au Tennessee, y compris une passe de 9 verges au futur choix de deuxième ronde de la NFL. Joey Kent. Pour la Géorgie, Quartier Hines et Terrell Davis combiné pour 58 verges de mêlée. Deux semaines plus tard, Helton s’est blessé et Manning Wally Pépin‘d lui, restant le titulaire pendant les trois dernières années et demie de sa carrière universitaire.

g. Selon les mots de Paul Harvey … et maintenant vous connaissez la suite de l’histoire.

h. As-tu au moins une conscience, Vince McMahon ?

je. Je ne le pensais pas.

j. Histoire sympa de la semaine : Steve Christiel’ancien botteur des Bills et Bucs, a fait le le journal Wall Street l’autre jour.

k. AJ Baime du journal J’ai trouvé Christie, sa femme Kelly et son chien Madigan vivant une vie amusante.parcourant le pays dans leur Jeep Wrangler 2015 avec une remorque VW vert lime, avec une douche extérieure à main et des appareils électroménagers qui rendent la vie sur la route confortable.

l. Selon Baime, Kelly Christie a fait le travail de recherche pour trouver la camionnette.

KELLY CHRISTIE : J’ai cherché sur Google « VW Westfalia » et « camping-car ». J’ai trouvé Dub Box USA, une entreprise qui construit des remorques sur le modèle des fourgonnettes VW, à l’extérieur de Portland, Oregon. Vous pouvez personnaliser la couleur et bien d’autres choses. Nous avons acheté notre remorque et ils nous l’ont expédiée, la livrant dans l’entrepôt d’un ami à Saint-Pétersbourg, en Floride. Nous avons « surnommé » la Dub Box la « Machine verte », car c’est une de ces couleurs vert vif et vintage, et elle On dirait la Mystery Machine de Scooby-Doo.

Nous emmenons la Green Machine dans des festivals de musique dans toute la Floride depuis 10 ans. Nous l’avons également remorqué depuis la Floride jusqu’au Canada, jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous avons vu Dead & Company à Saratoga Springs, New York. Nous avons séjourné dans le parc national Acadia dans le Maine, sommes allés à Bar Harbor et avons fait une randonnée sur Cadillac Mountain. Nous sommes allés à la distillerie Glenora sur l’île du Cap Breton au Canada.

m. Amusant de voir les Christie, avec les moyens de prendre le contrôle de leur propre vie, la vivre exactement comme ils le souhaitent.

n. Histoire éclairante mais triste de…