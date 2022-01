Championnats de conférence: Bengals @ Chiefs, 49ers @ Rams – Jeff Reinebold donne ses clés pour les deux matchs | Nouvelles de la NFL

Le lanceur de passes vedette des 49ers de San Francisco, Nick Bosa, peut-il faire la différence dimanche alors qu’ils tentent d’atteindre un deuxième Super Bowl en trois ans?

Le dimanche du championnat dans la NFL est presque là, avec quatre équipes qui seront réduites à nos finalistes du Super Bowl LVI.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il y aura autant de drames et de divertissements que ce fut le cas lors du week-end divisionnaire qui vient de se terminer, mais où chaque match sera-t-il gagné et perdu ?

Jeff Reinebold de Sky Sports NFL est là pour décomposer les batailles clés que nous pouvons nous attendre à voir ce dimanche…

Regardez les matchs du championnat de la conférence NFL en direct sur Sky Sports NFL

Bengals de Cincinnati @ Chiefs de Kansas City

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 20h

1) Les chefs doivent trouver une réponse pour Chase

Le plus important est que les Chiefs doivent trouver une réponse pour Ja’Marr Chase, car il est parti lors de la rencontre de la semaine 17 entre ces deux – 11 attrapés, 266 verges et trois touchés ! Joe Burrow a également réussi 446 verges par la passe dans ce match alors que les Bengals ont gagné 34-31.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez toutes les prises réalisées par le receveur large des Bengals de Cincinnati Ja’Marr Chase lors de son match de 266 verges contre les Chiefs de Kansas City lors de la semaine 17. Regardez toutes les prises réalisées par le receveur large des Bengals de Cincinnati Ja’Marr Chase lors de son match de 266 verges contre les Chiefs de Kansas City lors de la semaine 17.

Kansas City ne peut pas permettre que cela se reproduise. Aussi bon que soit Patrick Mahomes, et autant d’armes dynamiques qu’ils ont également en attaque, vous ne voulez pas vous lancer dans une autre fusillade comme ils l’ont fait la semaine dernière contre les Buffalo Bills – car cette fois, vous risquez de sortir du mauvais côté de celui-ci.

Que cela signifie qu’ils doivent doubler Chase, le coordinateur défensif Steve Spagnuolo devra trouver un moyen de limiter sa capacité à jouer gros.

Les Chiefs devraient gagner ce match, ils sont une meilleure équipe de football, mais cette équipe des Bengals joue avec l’argent de la maison en ce moment et cela les rend vraiment dangereux. Ils croient en eux-mêmes.

2) Cincinnati peut-il protéger Burrow ?

Burrow est imperturbable. Il a été touché 13 fois et limogé neuf fois contre les Titans du Tennessee le week-end dernier. Lorsque vous décomposez cela, c’est près d’un jeu offensif sur trois qu’il a été touché.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Bengals de Cincinnati avec les Titans du Tennessee lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Faits saillants de l’affrontement des Bengals de Cincinnati avec les Titans du Tennessee lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires.

Il est difficile de continuer à lancer des frappes quand on se fait renverser comme ça, mais cela ne semblait pas le mettre en phase. Je regarde Burrow et la scène n’est pas trop grande pour lui. Il n’aura pas peur.

Kansas City n’a pas le même genre de ruée vers les passes que le Tennessee, mais Frank Clark et Chris Jones sont de bons rushers, et Melvin Ingram est probablement la principale raison pour laquelle cette défense des Chiefs s’est améliorée après son arrivée avant le commerce. date limite. Ils sont devenus plus agressifs et physiquement plus résistants.

Cette ligne offensive pour les Bengals va devoir trouver un moyen de garder Burrow debout. Ils vont devoir jouer beaucoup mieux qu’ils ne l’ont fait contre Tennessee pour avoir une chance.

3) L’offensive de Kansas City peut-elle recommencer ?

Kansas City doit y aller et exécuter son attaque. Ils sont suffisamment dynamiques pour que si Cincinnati trouve un moyen d’éliminer Tyreek Hill, ils peuvent gagner avec n’importe quel nombre d’autres gars.

Alternativement, si vous enlevez Travis Kelce en défense, alors leurs autres receveurs larges sont comme une équipe de piste et ils entrent alors en jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement épique des Buffalo Bills avec les Chiefs de Kansas City lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Faits saillants de l’affrontement épique des Buffalo Bills avec les Chiefs de Kansas City lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires.

Le jeu de Mahomes la semaine dernière était absolument phénoménal. Aller là-bas et battre Josh Allen, qui a lui-même eu une journée incroyable, c’était époustouflant. Mahomes avait 177 verges dans les deux dernières minutes du match seulement !

Le test décisif de chaque quart-arrière de la NFL est, que faites-vous lorsque le jeu est en jeu ? Eh bien, c’était en jeu environ trois ou quatre fois à la fin de ce match et Mahomes n’a cessé de renflouer les Chiefs et de les ramener devant.

Cette équipe des Chiefs, avec Mahomes et tout leur talent offensif, ne sait tout simplement pas quand ils sont battus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant les championnats de conférence NFL de ce week-end, découvrez quelques-uns des meilleurs jeux des quatre quarts restants. Avant les championnats de conférence NFL de ce week-end, découvrez quelques-uns des meilleurs jeux des quatre quarts restants.

49ers de San Francisco @ Rams de Los Angeles

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 23h30

1) Les Rams ont-ils un menton assez dur ?

Ce que je veux dire par là, c’est que les Rams peuvent-ils résister au barrage de coups de poing qui vont venir de ce côté physique des 49ers? San Francisco a remporté six matchs de suite contre les Rams en s’imposant dans les tranchées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur les deux victoires de San Francisco en saison régulière contre Los Angeles avant leur affrontement dimanche lors du match de championnat NFC. Retour sur les deux victoires de San Francisco en saison régulière contre Los Angeles avant leur affrontement dimanche lors du match de championnat NFC.

S’il s’agissait d’un match de boxe, je l’assimilerais à Marvin Hagler contre Thomas Hearns dans les années 1980, ce qui était probablement les 12 meilleures minutes de boxe de l’histoire.

Hearns était flashy, avait toute la portée, 6 pieds 2 et un joli boxeur – il est comme les Rams, avec tout le battage médiatique – et Hagler n’était qu’un bagarreur de rue, un peu dans la façon dont les 49ers sont construits, lançant des coups de poing du très début.

Hearns a coupé Hagler tôt, et ils ont presque arrêté le combat, mais Hagler a continué à venir, a continué à battre et à battre et a finalement assommé Hearns au troisième tour. C’est ainsi que San Francisco a battu LA lors de la semaine 18, revenant de 17 points de moins, et je pense qu’ils auront encore besoin de cet esprit cette semaine.

Les Rams sont remplis de superstars, mais sont-ils assez coriaces ? San Francisco va tester cela – ils dirigent le ballon, frappent fort sur la défense, avec une ruée vers la passe exceptionnelle. LA peut-elle résister à cet assaut ? Cela a été leur problème auparavant.

2) Les 49ers secondaires peuvent-ils garder les armes des Rams silencieuses?

Cela dit, les 49ers ne peuvent pas rivaliser avec les compétences de LA – ils ont trop d’armes. Et donc, comment San Francisco cherchera à contrer la menace des récepteurs vedettes de Los Angeles sera fascinant.

Les Niners sont battus dans le secondaire. Est-ce qu’ils doublent Cooper Kupp? S’ils le font, alors qui s’occupe d’Odell Beckham Jr ? Et il y a aussi Van Jefferson et Tyler Higbee dont il faut s’inquiéter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Odell Beckham Jr fait un attrapé du pied pour son premier touché en carrière en séries éliminatoires alors que les Rams de Los Angeles ont remporté leur affrontement Wild Card avec les Cardinals de l’Arizona. Odell Beckham Jr fait un attrapé du pied pour son premier touché en carrière en séries éliminatoires alors que les Rams de Los Angeles ont remporté leur affrontement Wild Card avec les Cardinals de l’Arizona.

Je pense que nous allons voir beaucoup de ce que nous appelons des sets « trois par un », où les Rams mettront Jefferson, Higbee et Kupp tous du même côté, avec OBJ de l’autre. Cela va vraiment stresser la défense, et San Francisco devra avoir une réponse.

Il n’y a pas un gars dans l’équipe des 49ers qui peut couvrir Beckham, mais si vous en mettez deux là-bas pour le défendre, ils auront du mal à arrêter la course et avec leurs affrontements de l’autre côté contre Kupp, Higbee et Jefferson .

Ça va être un match d’échecs fascinant et tactique de ce côté du ballon ?

3) Les 49ers peuvent-ils déstabiliser Stafford ?

Joe Noteboom a remplacé Andrew Whitworth au tacle gauche le week-end dernier et a fait un excellent travail contre les Buccaneers de Tampa Bay. Mais il va affronter une toute autre série de pass rushers cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Rams de Los Angeles avec les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Faits saillants de l’affrontement des Rams de Los Angeles avec les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires.

Nick Bosa est peut-être aussi bon qu’il y en a dans toute la ligue, et San Francisco habille neuf joueurs de ligne défensifs au total pour le match, ils sont donc constamment en rotation avec de nouveaux joueurs. Ce front défensif pour les 49ers est vraiment la clé.

Les Rams pourront-ils faire courir le ballon ? Parce que cela met en place leurs passes « d’action de jeu » et toutes les choses qu’ils veulent faire avec Matthew Stafford. Et peuvent-ils le protéger ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des 49ers de San Francisco avec les Packers de Green Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Faits saillants de l’affrontement des 49ers de San Francisco avec les Packers de Green Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires.

Stafford, à mon avis, va devoir jouer un match très propre car les chiffres d’affaires sont ce sur quoi San Francisco compte. S’ils peuvent forcer un échappé et une interception ou deux, ce sont des possessions bonus, avec une bonne position sur le terrain qu’ils pourront transformer en points. Ils ont eu quatre interceptions de Stafford au cours de leurs deux victoires précédentes cette saison.

Les Rams doivent jouer un match propre et un match physique afin de réserver leur place au Super Bowl LVI dans leur stade d’origine.

Les éliminatoires de la NFL se poursuivent ce week-end lorsque les Chiefs de Kansas City accueillent les Bengals de Cincinnati lors du match de championnat de l’AFC en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20 heures dimanche, suivis immédiatement après par les 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors du match de championnat NFC au stade SoFi. .