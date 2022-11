Championnats d’Asie de boxe élite 2022 : le sommet en demi-finale

Le boxeur indien Sumit a travaillé dur pour accéder aux demi-finales des Championnats asiatiques de boxe d’élite ASBC 2022 en remportant une victoire bien méritée 3-2 contre le Thaïlandais Borworn Kadamduan à Amman, en Jordanie, lundi.

Sumit, l’actuel champion de l’Open de Thaïlande, a pris le meilleur départ possible dans le combat des quarts de finale des 75 kg masculins, grâce à son agilité tout en esquivant les attaques de l’adversaire et à sa puissante technique d’attaque qui lui a donné le dessus dans les deux premiers tours.

Kadamduan, cependant, a réussi à assembler un retour tardif dans le tour final, mais cela n’a pas suffi car l’Indien a remporté le combat passionnant par décision partagée 3-2 et a également scellé sa place dans le dernier 4. Il affrontera le champion en titre Jafarov Saidjamshid d’Ouzbékistan.

Le nombre de médailles garanties de l’Inde est désormais de 11 lors des prestigieux championnats en cours après le triomphe de Sumit.

Pendant ce temps, les deux autres Indiens en action – Sachin (71 kg) et Lakshya Chahar (80 kg) – sont sortis après des défaites dans leurs combats respectifs en quart de finale.

Sachin n’a pas pu maintenir l’élan de sa victoire précédente car il a subi une défaite 1-4 contre le médaillé d’argent des Jeux asiatiques de 2018 Aslanbek Shymbergenov du Kazakhstan. Lakshya, quant à elle, a perdu contre l’Ouzbékistan Aslonov Odiljon par 0-5.

Plus tard dans la soirée, Naveen Kumar (92kg) et Narender (92+kg) monteront sur le ring contre le Kazakhstanais Aibek Oralbay et l’Iranien Iman Ramezanpourdelavar respectivement en quart de finale.

Tard dimanche soir, Amit Kumar (67 kg), Monika (48 kg) et Simranjit Kaur (60 kg) se sont retirés de la compétition après avoir subi des défaites dans leurs matchs respectifs.

Les boxeurs auront l’occasion de se ressourcer et de revenir plus forts pour participer aux demi-finales, demain étant une journée de repos. La compétition a vu la participation de 267 boxeurs des 27 meilleures nations de boxe.

Mercredi, la médaillée de bronze olympique de Tokyo Lovlina Borgohain (75 kg) et la médaillée de bronze en titre des Championnats du monde Parveen (63 kg) seront parmi sept pugilistes indiennes à disputer leurs demi-finales.

Les autres boxeuses en action seront les débutantes Minakshi (52kg) et Preeti (57kg) ainsi qu’Ankushita Boro (66kg), Saweety (81kg) et Alfiya (81kg).

