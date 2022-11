Championnats d’Asie de boxe d’élite 2022 : l’Indien Shiva Thapa entre en quarts de finale

Le quintuple médaillé des Championnats d’Asie, Shiva Thapa, a fait preuve de courage lors d’une victoire acharnée et s’est qualifié pour les quarts de finale des Championnats asiatiques de boxe d’élite de l’ASBC à Amman, en Jordanie, vendredi.

Coupe du monde T20 2022 : Couverture complète | Horaire | Résultats | Tableau des points | Galerie

Thapa (63,5 kg) a affronté le Mongol Byambatsogt Tuguldur en pré-quart de finale. Les deux boxeurs se sont affrontés depuis le début avec leur approche agressive et se sont portés de gros coups l’un sur l’autre, ce qui en a fait un combat très serré.

En fin de compte, ce sont l’expérience et les mouvements rapides du distingué boxeur indien qui l’ont aidé à l’emporter sur l’adversaire et à remporter une victoire 3: 2 par décision partagée dans ce combat âprement disputé.

Thapa affrontera désormais le vainqueur du combat entre Haidara Alasaly et Minsu Choi en quart de finale.

Plus tard dans la soirée, Ananta Chopade (54 kg) et Etash Khan (60 kg) affronteront respectivement le Japonais Tanaka Shogo et le Thaïlandais Khunatip Pudnich lors de leur combat avant les quarts de finale.

Sept pugilistes indiennes, dont la médaillée de bronze olympique de Tokyo, Lovlina, lanceront leur campagne à partir des quarts de finale samedi.

Lovlina, qui a changé sa catégorie de poids de 69 kg, disputera son premier tournoi international dans la catégorie de poids de 75 kg alors qu’elle montera sur le ring contre la championne du monde 2016, Valentina Khalzova du Kazakhstan.

Les six autres boxeurs qui seront en action sont Minakshi (52kg), Sakshi (54kg), Preeti (57kg), Parveen (63kg), Ankushita (66kg) et Pooja (70kg).

La compétition voit la participation de 267 boxeurs des 27 meilleures nations de boxe.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici