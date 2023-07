Championnats d’Asie d’athlétisme 2023 : calendrier, calendrier et tout ce que vous devez savoir sur les participants indiens

Les athlètes indiens seront confrontés à l’un des plus grands défis de cette année lorsqu’ils participeront au Championnat asiatique d’athlétisme qui débutera le 12 juillet à Bangkok, en Thaïlande. L’événement revient après une interruption de quatre ans. L’édition 2021 qui devait avoir lieu à Hangzhou a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Championnat asiatique d’athlétisme servira de préparation pour les prochains Jeux asiatiques. Cela permettra également aux athlètes d’augmenter leurs points de classement pour les championnats du monde. La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a initialement choisi une équipe de 54 membres pour l’événement de quatre jours. Mais cinq athlètes se sont déjà retirés de la compétition pour différentes raisons.

A LIRE AUSSI | Transfer News LIVE Updates, 12 juillet: Christian Pulisic fera passer Milan, Manchester United dans les discussions avancées d’Andre Onana

Le triple sauteur Praveen Chithravel et le lanceur de javelot Rohit Yadav ne participeront pas aux Championnats d’Asie d’athlétisme car ils se remettent tous les deux de blessures. Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra et l’athlète de 3000 m steeple Avinash Sable ont décidé de sauter l’événement dans le but de se concentrer davantage sur les Championnats du monde d’athlétisme, prévus en août. Chopra et Sable s’entraîneraient maintenant à l’étranger pour le méga événement. Le lanceur de poids Karanveer Singh, qui a remporté une médaille de bronze à la Coupe de la Fédération 2022, a été exclu de l’équipe indienne après avoir échoué au test antidopage.

Le lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor, qui est devenu le champion des Jeux asiatiques de 2018, sera vu en action aux Championnats asiatiques d’athlétisme. Toor a récemment dépassé ses propres records asiatiques et nationaux avec un lancer de 21,77 m aux championnats nationaux inter-États. Murali Sreeshankar représentera l’Inde dans l’épreuve masculine de saut en longueur tandis que Shaili Singh et Ancy Sojan concourront dans la catégorie féminine.

Parmi les autres athlètes vedettes, la détentrice du record national Jyothi Yarraji dirigera l’équipe indienne dans l’épreuve féminine des haies et la championne asiatique en titre U-20, Rezoana Mallick Heena, participera à l’épreuve du 400 m.

Le sauteur en longueur olympien Anju Bobby George a été nommé chef de l’équipe indienne. Lorsque le Championnat asiatique d’athlétisme s’est tenu pour la dernière fois à Doha en 2019, l’Inde a remporté un total de 15 médailles, dont deux médailles d’or.

Calendrier du Championnat d’Asie d’athlétisme 2023 pour les épreuves finales :

12 juillet, mercredi :

Lancer du javelot femmes – 15h15

1 500 m femmes – 16 h 10

Triple saut femmes – 16h15

Relais 4X100m femmes – 17h10

Relais 4X100m Hommes – 17h20

10 000 m hommes– 17 h 55

13 juillet, jeudi :

Lancer du marteau hommes – 9 h 30

Triple saut hommes – 15h00

Saut en hauteur femmes – 15h10

Lancer du marteau femmes – 16h00

100m haies femmes – 16h20

400 m hommes – 16 h 30

400 m femmes – 16 h 40

1 500 m hommes – 16 h 50

10 000 m femmes – 17 h 10

Décathlon 1500m Hommes – 18h10

14 juillet, vendredi :

Lancer du poids masculin – 14 h 30

Saut à la perche femmes – 14h40

Saut en longueur femmes– 14h45

Lancer du disque femmes – 15h10

3000m steeple messieurs – 15h45

3000m steeple femmes – 16h00

110m haies Hommes – 16h40

100 m femmes – 17h10

100 m hommes – 17h20

15 juillet, samedi :

Saut en longueur messieurs – 14h40

Saut en hauteur hommes – 14 h 50

400m haies femmes – 15h00

400m haies Hommes – 15h10

Lancer du disque hommes – 16h00

Relais mixte 4x400m – 17h00

16 juillet, dimanche :

20 km marche femmes – 4h30

20 km marche hommes – 4h30

Saut à la perche messieurs – 13h30

Lancer du poids féminin – 13h40

800 m hommes – 13h45

Lancer du javelot hommes – 13 h 50

800 m femmes – 13h55

5 000 m femmes – 14 h 05

5 000 m hommes– 14 h 45

200 m femmes – 15h05

200 m hommes – 15 h 25

Relais 4x400m femmes – 15h40

Relais 4x400m Hommes – 16h05

Tous les événements des Championnats d’Asie d’athlétisme 2023 seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube officielle de la compétition. Il n’y a pas de diffuseur officiel pour l’événement en Inde.