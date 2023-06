Championnats Cinch: Ryan Peniston ressort le choc de Queen et Cameron Norrie prend un départ gagnant | Actualités Tennis

Cameron Norrie a démarré sa saison sur gazon avec succès aux championnats cinch, alors que Dan Evans a subi une sortie prématurée.

Norrie a reçu un entraînement décent de Miomir Kecmanovic, repoussant un point de rupture dans le premier set avec une défense héroïque au filet

Le joueur de 27 ans, finaliste à Queen’s il y a deux ans, a été emmené à un tie-break du deuxième set et a laissé filer trois balles de match avant d’en convertir une quatrième pour conclure une victoire 6-4 7-6 (5). .

Les fans de tennis britanniques vont se régaler cette semaine alors que Norrie et Murray feront équipe pour la première fois dans la compétition de double, quatre ans après que Murray ait remporté le titre de double à Queen’s avec Feliciano Lopez.

« Je lui ai juste demandé : ‘Voulez-vous jouer en double à Queen’s ?’. Il a dit : ‘Oui, allons-y’. C’était assez simple », a expliqué Norrie. « Je vais juste en profiter et obtenir un autre match sur l’herbe et, espérons-le, me servir de cerveau sur quelques choses. De toute évidence, il a beaucoup de confiance en ce moment, c’est un bon gars avec qui jouer. »

Image:

Cameron Norrie fera équipe avec Andy Murray en double





Il y a eu une déception au premier tour pour le numéro 2 britannique Dan Evans, qui a perdu 6-4 7-5 contre l’Américain Sebastian Korda pour subir une septième défaite en huit matches avant Wimbledon.

« Je dois concourir plus fort qu’aujourd’hui et être meilleur mentalement », a déclaré Evans. « Mais cela devient difficile de le faire avec le nombre de pertes. C’est frustrant et aussi un peu embarrassant. Il y a donc beaucoup d’émotion là-dedans. Il est difficile de voir ce que je peux faire ensuite.

« Je n’ai pas hâte de jouer au tennis à la minute. C’est difficile. Quand vous ne vous sentez pas en confiance, ce n’est pas un bon endroit pour être. Vous savez, j’aimerais dire que j’ai hâte de jouer mon prochain match, mais je ne le suis pas. C’est la vérité honnête pour vous.

Peniston se fâche pour atteindre les huitièmes de finale

Le joker britannique Ryan Peniston a créé une autre surprise – et a donné à Murray un coup de pouce à Wimbledon – avec une victoire en deux sets contre Ugo Humbert.

Image:

Ryan Peniston fait face à une rencontre potentielle avec la deuxième tête de série Holger Rune au deuxième tour



Le n ° 265 mondial, qui a choqué la tête de série et n ° 5 mondial Casper Ruud au Queen’s Club l’année dernière alors qu’il se dirigeait vers les quarts de finale, a retrouvé l’herbe de l’ouest de Londres à son goût en produisant un impressionnant 6-4 6-2 la victoire.

« J’ai adoré jouer ici l’année dernière, donc revenir, c’est assez confortable d’être sur le terrain. C’est tout simplement incroyable », a déclaré Peniston. « J’étais nerveux – j’étais encore plus nerveux l’an dernier. Mais une fois que vous y êtes, c’est très amusant. »

Le numéro 37 mondial Humbert est l’un des joueurs que Murray doit dépasser dans le classement s’il doit être tête de série à Wimbledon le mois prochain, donc sa sortie anticipée ne fera qu’aider la cause de l’Écossais.

Une place en quart de finale à Queen’s pourrait suffire à ramener Murray dans le top 32, ce qui signifie qu’il peut éviter d’attirer l’un des grands noms dans les premiers tours de SW19. Murray, sur une séquence de 10 victoires consécutives sur gazon, affronte mardi l’Australien Alex de Minaur.

Il n’y avait pas non plus de conte de fées pour le deuxième joker britannique, Jan Choinski, qui s’est incliné 6-4 6-2 face à la sixième tête de série italienne Lorenzo Musetti.