championnats cinch 2021: Cameron Norrie bat Denis Shapovalov pour préparer la finale de Queen’s contre Matteo Berrettini | Actualités Tennis

Cameron Norrie a atteint la finale du Queen’s Club après avoir battu Denis Shapovalov

Cameron Norrie a rejoint la royauté britannique du tennis au Queen’s Club après avoir atteint la finale des championnats Cinch.

Le joueur de 25 ans est à un match de remporter un premier titre sur le circuit ATP après une victoire 7-5 6-3 en demi-finale contre le deuxième favori canadien Denis Shapovalov.

Les seuls autres Britanniques à avoir atteint la finale de la reine au cours des 40 dernières années sont Tim Henman et Andy Murray, et Murray reste le seul à remporter le titre depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Il n’a pas encore coulé », a avoué Norrie. « Je pense que j’ai très, très bien joué aujourd’hui et je suis très heureux d’être en finale.

Norrie a remporté 29 matchs cette année, plus que tout autre joueur de la tournée, à l’exception du Russe Andrey Rublev

« Je ne peux pas vraiment le décrire, c’est agréable de franchir la ligne d’arrivée. C’est un tournoi énorme pour moi. Je ne pourrais pas être plus satisfait de moi-même. »

Le numéro deux britannique a pris un départ nerveux alors que deux doubles fautes et deux fautes directes ont offert à Shapovalov une pause de service lors du match d’ouverture.

Mais Norrie a récupéré la pause avec insistance pour aimer, puis a pris un premier set serré avec un superbe revers sur la ligne qui a laissé Shapovalov sur le dos.

Shapovalov, qui a dû terminer son quart de finale interrompu par la pluie contre l’Américaine Frances Tiafoe plus tôt dans la journée, a eu besoin d’un traitement à la jambe gauche au début de la seconde.

Le numéro 14 mondial était impuissant à empêcher Norrie de revendiquer un autre scalp notable dans ce qui a été une saison époustouflante jusqu’à présent – ​​il a maintenant remporté 29 matchs cette année, plus que tout autre joueur du Tour, à l’exception du Russe Andrey Rublev.

Dimanche, se dressera sur le chemin de Norrie, la tête de série Matteo Berrettini, le numéro neuf mondial au service des gros qui représentait Murray et Dan Evans cette semaine.

Matteo Berrettini, tête de série, est l’adversaire de Norrie en finale

L’Italien n’a pas encore perdu un set lors de ses débuts avec Queen’s et a remporté ses 30 derniers matchs de service, après avoir balayé l’Australien Alex De Minaur 6-4 6-4 lors de la première demi-finale.

« Je l’ai regardé toute la semaine, il a un service énorme, c’est l’un des meilleurs joueurs du circuit en ce moment », a ajouté Norrie.

« Je pourrais discuter avec Evo et Andy et voir s’ils ont des conseils. Je l’ai vu jouer plus tôt dans la journée et il a passé une très bonne journée. Ce ne sera pas facile. »

Norrie fait face à une journée bien remplie dimanche avec une demi-finale de double à terminer – et potentiellement une autre finale à jouer – aux côtés de son partenaire De Minaur.

Leur affrontement des quatre derniers contre Reilly Opelka et John Peers a été suspendu avec le duo un set down et à 2-2 dans le deuxième.

« Ça va être une journée intéressante », a ajouté Norrie. « Évidemment, l’accent est mis sur le simple, pour s’occuper de cela et ensuite, oui, je vais juste profiter du double avec Alex.

« Je vais me concentrer uniquement sur les simples et j’espère laisser l’adrénaline me transporter tout au long de la journée.

« J’espère que j’irai jusqu’au bout et que je ferai tout, mais je suis presque sûr que je serai un peu fatigué si je parviens à jouer les huit sets. Ce sera difficile de tous les gagner. »