Championnats asiatiques d’haltérophilie juniors et juniors : Bedabrat Bharali remporte la deuxième médaille d’or de l’Inde

MISE À JOUR : Le 4e jour des Championnats d’haltérophilie asiatiques pour les jeunes (garçons et filles) et les juniors (hommes et femmes) de 2023 a commencé avec la catégorie de poids masculin de 67 kg dans la section des jeunes et des juniors. L’haltérophile indien M. Bedabrat Bharali a remporté la deuxième médaille d’or pour l’Inde. @IWF_Inde @gbugrnoida pic.twitter.com/s48MgFHpEq– Arvind Kumar Singh (@Arvindbantu12) 31 juillet 2023