Championnats asiatiques de tennis de table : les femmes indiennes terminent sixièmes, les paires mixtes tirent leur révérence

L’équipe féminine indienne a terminé sixième aux Championnats asiatiques de tennis de table après avoir été blanchie 0-3 par la Thaïlande mardi.

Les Indiens ont battu Singapour 3-2 dans un match de 5-8 positions avant de se rendre en Thaïlande dans la confrontation pour la cinquième position.

Contre Singapour, Manika Batra a bien débuté contre Jingyi Zhou (11-9, 11-3, 11-6) pour remettre l’équipe sur le bon chemin, mais la défaite de Sreeja Akula (7-11, 6-11, 7-11) contre Jian Zeng a donné une bouée de sauvetage aux rivaux.

Cependant, la victoire d’Ayhika Mukjerjee contre Ru Xin Wong a donné à l’Inde une avance de 2-1.

En simple inversé, Manika n’a pas réussi à vaincre Jian Zeng et a perdu 8-11, 6-11, 7-11, faisant pression sur Sreeja pour qu’elle se rattrape pour sa défaite précédente. Et les Hyderabadi ont remporté une victoire 3-1 (12-10, 11-3, 9-11, 11-6) contre Jingyi pour racheter les chances de l’équipe.

Mais les Thaïlandais ont refusé l’équipe alors que Suthasini Sawettabutt représentait Sreeja 11-6, 11-5, 11-6, puis Orawan Paranang a battu Manika 11-4, 8-11, 11-4, 11-6 avant que Wanwisa Aueawiriyayothin ne batte Diya Chitale. 15-13, 8-11, 4-11, 11-9, 11-8 pour accrocher la cinquième position.

Les pagayeurs ont également hésité en double mixte.

G Sathiyan et Manika se sont inclinés 2-3 (11-7, 10-12, 11-6, 8-11, 9-11) en huitièmes de finale face à une autre paire thaïlandaise, Phakpoom Sanguansin et Orawan Paranang.

Pendant le match, Manika semblait s’être tordue la cheville et avait besoin de soins médicaux de 10 minutes. Mais le duo indien a continué et a perdu.

Harmeet Desai et Sreeja Akula ont emboîté le pas et ont perdu contre la paire japonaise Tomokazu Harimoto et Hina Hayata, tête de série, 6-11, 7-11, 8-11 dans un autre huitième de finale.

Lors de leur premier tour, le duo indien a battu la paire malaisienne composée de Shen Qi Wong et Xin Ai Tee 11-7, 6-11, 11-9, 11-9.

L’équipe masculine indienne, déjà assurée d’une médaille de bronze, affrontera la Chine Taipei en demi-finale mercredi.

