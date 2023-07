Championnats asiatiques d’athlétisme 2023 : Parul Chaudhary remporte l’argent sur 5 000 m, Ankita remporte le bronze

La coureuse de fond indienne Ace Parul Chaudhary a remporté dimanche sa deuxième médaille des Championnats asiatiques d’athlétisme avec une médaille d’argent au 5000m lors de la dernière journée de compétitions.

Chaudhary, qui avait remporté l’or au 3000 m steeple vendredi, a réussi un temps de 15 minutes 52,35 secondes pour terminer deuxième derrière Yuma Yamamoto (15: 51,16) du Japon dans la finale du 5000 m.

Athlétisme, #AsianAthleticsChampionships: C’est une médaille d’argent et de bronze pour les femmes indiennes dans la finale du 5000m.pic.twitter.com/DKtWFs5Sna – Vishank Razdan (@VishankRazdan) 16 juillet 2023

Chaudhary, 28 ans, détient le record national du 5000m en 15:10.35.

Ankita a remporté le bronze en 16: 03,33 alors que l’Inde a remporté deux médailles de l’événement. Plus tôt, Kishan Kumar et KM Chanda ont réalisé leurs meilleurs temps personnels pour remporter une médaille d’argent chacun dans la course masculine et féminine du 800 m respectivement.

A LIRE AUSSI| Novak Djokovic part à la recherche de Federer-Leveller à Wimbledon 2023 contre Carlos Alcaraz

Kumar a réussi un temps de 1 minute 45,88 secondes pour terminer deuxième derrière Abubaker H Abdalla (1: 45,53) du Qatar, tandis que Chanda a franchi la ligne d’arrivée de la course de deux tours en 2: 01,58 derrière MK Dissanayaka (2: 00,66) du Sri Lanka.

Le record personnel antérieur de Kumar était de 1: 46,17, tandis que Chanda a égalé son record personnel de 2: 01,58.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)