Championnat Zozo: Rickie Fowler partage la tête du championnat Zozo alors que John Huh flirte avec le “59 round” | Nouvelles du golf

Rickie Fowler détient une part de la tête avant le week-end au Japon

Rickie Fowler a renforcé ses espoirs de mettre fin à sa course sans victoire de 40 mois sur le PGA Tour en prenant une part de la tête à mi-chemin du championnat Zozo au Japon.

Le quintuple vainqueur du PGA Tour, jouant sur l’exemption d’un sponsor, a suivi un premier tour 67 avec un 63 sans bogey dans un deuxième tour à faible score au Accordia Golf Narashino Country Club.

Fowler a enregistré sept birdies vendredi pour passer à 10 sous aux côtés d’Andrew Putnam, qui a fixé l’objectif initial du club après un 62 sans défaut, avec l’ancien champion de la PGA Keegan Bradley un coup en retard après un deuxième tour 65 sur le par-70 disposition.

Keegan Bradley est sans victoire depuis le Championnat BMW 2018

“Je ne savais pas encore que j’étais sans bogey”, a déclaré Fowler après son tour. “J’avais l’impression d’avoir fait du bon travail en me concentrant, en restant présent et en essayant de continuer à avancer.”

Fowler – commençant sur le neuf arrière – a décroché un tir au 13e par trois et a fait quatre birdies dans un tronçon de cinq trous autour du virage, avant de faire un birdie à bout portant au septième par trois et à 20 pieds. au prochain coup à égalité pour la tête.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Putnam a réussi un birdie sur quatre de ses huit premiers trous et quatre de ses six derniers pour marquer un huit sous 62, tandis que Bradley a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour s’emparer de la troisième place en solo devant son compatriote John Huh.

Huh a pris un départ fulgurant avec cinq birdies dans ses six premiers trous, un autre au huitième le voyant atteindre le virage en 28, l’Américain commençant son back neuf avec un birdie et profitant du 14e par cinq pour se déplacer huit sous pour la journée.

John Huh a réussi neuf oiselets lors de son deuxième tour

Un autre birdie au 16e par trois l’a obligé à jouer les deux derniers trous en deux sous pour ne carder que le 12e tour sous-60 dans l’histoire du PGA Tour, seulement pour lui de par le 17e et de ne pas trouver un trou de bunker enfin sur le chemin d’un par de clôture.

“Je savais que si je réussissais quelques oiselets de plus, cela aurait été bien, mais je n’ai jamais vraiment pensé à un 59 dans ma tête”, a déclaré Huh. “Neuf [birdies] est assez bon je pense pour moi.”

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Le Japonais Keita Nakajima détient la cinquième place devant Matthew NeSmith et Sam Ryder, tandis que Collin Morikawa et Viktor Hovland se sont partagé la huitième place après les rondes de 64 et 66 respectivement.

Aaron Rai mène le contingent anglais et est à égalité au 24e rang après un deuxième tour de 66, tandis que le champion en titre Hideki Matsuyama est à dix de la mi-course grâce aux tours de 71 et 69.

Regardez le championnat Zozo tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 3h30 sur Sky Sports Golf.