Championnat Zozo : Collin Morikawa prend la tête du premier tour lors de l’événement du PGA Tour au Japon | Actualités golfiques

Collin Morikawa a pris rapidement les devants au championnat Zozo

Collin Morikawa a tiré un six-under 64 pour mener le championnat Zozo après le premier tour de l’événement PGA Tour à l’Accordia Golf Narashino Country Club.

Le joueur local Mikumu Horikawa et le membre victorieux de la Team Europe Ryder Cup Nicolai Hojgaard faisaient partie des cinq joueurs à quelques pas du parcours situé à la périphérie de Tokyo, le seul tournoi du circuit nord-américain se déroulant au Japon.

Morikawa a des liens japonais du côté de son père, même s’il ne sait pas exactement qui pourraient être ses parents éloignés au Japon. Quoi qu’il en soit, il était ravi de ses débuts alors qu’il vise une première victoire sur le PGA Tour depuis l’Open il y a deux ans.

« Ce tournoi a évidemment un peu plus de sens pour moi », a déclaré Morikawa. « Mais écoutez, une victoire est une victoire, je remporterai une victoire n’importe où, n’est-ce pas ?

« Je fais tout ce que je peux les trois prochains jours et ce soir pour m’assurer de me donner la meilleure opportunité de le faire.

« Nous avons en quelque sorte pu voyager ici et jouer au golf pour en apprendre un peu plus et renouer avec la culture et essentiellement mon histoire. »

Le joueur japonais Horikawa a plaisanté en disant qu’il regardait le classement et voyait un « kawa » en haut – mais c’était Morikawa plutôt que lui.

Nicolai Hojgaard fait partie des joueurs qui poursuivent Collin Morikawa

« Alors oh, ce n’est pas moi », a déclaré Horikawa. « Oh, je veux le rattraper. »

Le peloton du Zozo Championship regorge de connexions japonaises et de nombreux acteurs locaux.

Xander Schauffele, âgé de trois ans après 67 ans, a des grands-parents maternels vivant à Tokyo et sa mère, Ping Yi, a des racines à Taiwan et a grandi au Japon.

Sa belle-mère est également japonaise et sa femme est à moitié japonaise et a grandi sur l’île d’Okinawa, au sud du Japon.

Xander Schauffele est l’un des joueurs du Championnat Zozo qui a un lien avec le Japon

La mère de Rickie Fowler a des racines japonaises et son grand-père, Yutaka Tanaka, est japonais. La mère de Kurt Kitayama est née au Japon et son père, Clifford, est d’origine japonaise. Fowler et Kitayama ont chacun tiré 71 points au premier tour.

Les parents de Schauffele ont également vécu un certain temps à Tokyo. Il a dit qu’il connaissait la langue, mais qu’il ne la parlait pas couramment.

« J’ai besoin de beaucoup d’aide », a déclaré Schauffele. « Plus je passe de temps ici, plus je découvre des phrases.

« Chaque fois que mes parents ne voulaient pas que je comprenne quoi que ce soit, ils parlaient en japonais. Cela m’a accompagné toute ma vie. »

