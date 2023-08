Championnat Wyndham: Justin Thomas s’accroche aux espoirs de qualification de la FedExCup alors qu’il fait la coupe avec un deuxième tour à cinq sous | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tous les temps forts de la deuxième journée du championnat Wyndham.

Le double champion majeur Justin Thomas a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires de la FedExCup en cardant un deuxième tour de 65 pour faire la coupe au championnat Wyndham.

Au début de la semaine, Thomas occupait la 79e place du classement de la FedExCup, avec seulement les 70 premiers qualifiés, après avoir échoué à faire la coupe lors de cinq de ses sept derniers départs. Ses efforts de vendredi l’ont poussé jusqu’à la 75e place si ces résultats étaient définitifs, il reste donc encore du travail à faire.

Thomas a actuellement sept coups de retard sur Russell Henley, qui est en tête du classement pour une deuxième journée consécutive après qu’une ronde de 66 à quatre sous l’a amené à 12 sous pour le tournoi.

Justin Thomas s’est donné une chance de faire les séries éliminatoires de la FedExCup après un deuxième tour 65 pour faire la coupe au championnat Wyndham

Un tir en deuxième place est Billy Horschel après avoir tiré un record de 62 en carrière. Le champion FedExCup 2014 est un autre combat pour entrer dans le top 70 et avait semblé se donner une montagne à gravir lorsqu’il était classé 117e au début de la semaine. Il devrait maintenant sauter jusqu’à la 65e place pour se qualifier.

« Nous en avons assez parlé et c’est bien documenté, cette année a été une vraie lutte pour moi », a déclaré Horschel.

« Écoutez, je sais que je dois gagner ou terminer deuxième en solo… Si ça arrive, ça arrive. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. »

Billy Horschel a réussi un tour de 62 au plus bas en carrière pour se propulser à la deuxième place du classement et dans le top 70 prévu pour la FedExCup

Quant aux autres membres du terrain de jeu qui poussent pour se mériter une place tardive à la FedExCup, l’Anglais Matt Wallace – 80e au classement avant le tournoi – est à égalité avec Thomas à cinq sous après avoir cardé 68 vendredi.

L’Australien Adam Scott (81e), qui s’est qualifié pour toutes les éditions des séries éliminatoires depuis leur introduction en 2007, est un coup plus loin sur quatre sous après un deuxième tour de 71.

L’Irlandais Shane Lowry (76e) est à trois sous, après avoir flirté avec la ligne de coupe suite à un double bogey le 16e avant de terminer son deuxième tour avec un birdie.

Le vainqueur de l’US Open 2019 Gary Woodland (97e) et le favori de la série Netflix « Full Swing » Joel Dahmen (82e) sont également trois sous, tandis que l’espoir de la Ryder Cup Alex Noren (102e) vient tout juste de faire la coupe à deux sous et a beaucoup de travail faire.

Henley conserve une avance étroite

Le deuxième tour de Henley à quatre sous était assez bon pour le voir conserver son avance d’un coup au Sedgefield Country Club malgré le tour bas de Horschel en carrière le propulsant dans le classement et en deuxième vendredi.

Brendon Todd (63), Lucas Glover (64), Adam Svensson du Canada (67) et Byeong Hun An de la Corée du Sud (67) sont à égalité au troisième rang à 10 sous, tandis que le jeune Suédois Ludvig Aberg est à la septième place. à huit sous après avoir cardé un deuxième 66 consécutif pour la semaine.

Henley a terminé en force après être sorti avec un 1-moins de 34 sur le neuf de retour. Il a réussi trois oiselets sur ses cinq derniers – trous cinq, huit et neuf – pour boucler son deuxième tour.

« Je n’ai pas regardé les statistiques mais je pense que mon putt a été vraiment solide et j’ai l’impression que mon jeu d’approche quand je suis dans le fairway a été plutôt bon », a déclaré Henley, « j’ai fait beaucoup de bien par sauve et fait une quantité décente de 10, 15 pieds. »

Henley, quadruple vainqueur du PGA Tour, a terminé dans le top 10 du Wyndham Championship trois années consécutives et espère éviter de laisser filer son avance cette année comme il l’a fait en 2021. L’Américain a mené après chacun des premiers trois tours il y a deux ans avant de faiblir dans la séquence avec un dernier tour 71 le voyant terminer à égalité pour la septième place.

Horschel a percé pour l’aigle au huitième trou par quatre et a réussi sept oiselets et un seul boguey dans sa ronde extrêmement impressionnante.

C’est un retour en forme bienvenu pour Horschel qui, jusqu’à ce qu’il soit à égalité au 13e rang à l’Open 3M la semaine dernière, n’avait pas mieux terminé qu’à égalité au 40e rang lors d’un événement en partie par coups sans équipe depuis le Waste Management Phoenix Open en février.

Parmi les noms notables qui ont raté la coupe à Greensboro, en Caroline du Nord, figuraient l’ancien vainqueur du Masters, l’Anglais Danny Willet (deux au-dessus) et son compatriote Callum Tarren (niveau normal) – qui espéraient toujours se qualifier pour les éliminatoires de la FedExCup.

Le Canadien Adam Hadwin (deux de plus) et le Japonais Hideki Matsuyama (cinq de plus) rentrent également chez eux, mais ils sont déjà dans le top 70 et seront donc sur le terrain pour le championnat FedEx St. Jude de la semaine prochaine.

