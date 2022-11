Championnat WWT à Mayakoba: Russell Henley ouvre une avance de six coups à Riviera Maya au Mexique | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième manche du World Wide Technology Championship à Mayakoba

Russell Henley est sur le point de remporter une première victoire sur le PGA Tour en cinq ans après avoir ouvert une avance de six coups après la troisième manche du championnat mondial de technologie à Mayakoba samedi.

L’Américain – dont la précédente victoire sur le Tour est survenue à l’Open de Houston en 2017 – a tiré un troisième tour de 65 pour terminer à 22 sous le par, six devant ses compatriotes Will Gordon et Patton Kizzire.

L’Irlandais Seamus Power a tiré un 63 pour se classer quatrième – et son tour comprenait un trou d’un coup au huitième trou.

Il y a eu un autre as samedi, alors que Greyson Sigg a réussi son coup de départ au 10e.