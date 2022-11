Championnat WWT à Mayakoba: Russell Henley mène par trois coups après le deuxième tour | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième manche du World Wide Technology Championship à Mayakoba

Faits saillants de la deuxième manche du World Wide Technology Championship à Mayakoba

Russell Henley a tiré son deuxième tour consécutif de huit sous pour prendre une avance de trois coups au Championnat mondial de technologie à Mayakoba vendredi à Riviera Maya, au Mexique.

Pour la deuxième journée consécutive, Henley a accumulé huit birdies sans boguey en 63e de finale. À 16 sous pour le tournoi, il a établi un coussin sur Sam Ryder et le leader du premier jour Will Gordon, qui sont à égalité au deuxième rang à 13 ans. en dessous de.

Henley a commencé sa ronde au club de golf El Camaleon sur le neuf de retour et a réussi quatre oiselets de chaque côté. Il a roulé en trois de suite aux trous 11 à 13, ainsi qu’aux six à huit.

“Cela commence par le tee”, a déclaré Henley après son tour. “Il y a des coups de départ intimidants pour moi et j’essaie juste de m’engager dans ce que je fais et de m’engager à essayer un bon coup. Le simple fait d’être dans un bon espace de tête pour ces coups de départ est un bon début.”

Russell Henley a une avance de trois coups en deux tours à Mayakoba

Gordon était le leader après un premier tour de 62. Il avait une carte sans bogey vendredi, mais seulement quatre birdies pour le voir retomber dans une part de deuxième.

Ryder, quant à lui, a tiré un sept sous 29 sur les neuf premiers, mais s’est essoufflé, bogeyant les trous 10 et 16 sur le chemin du cardage d’un 65.

“Je suis sorti et je n’ai pas vraiment raté grand-chose à l’avant, je jouais vraiment solide, je conduisais bien, faire des putts est toujours agréable, j’avais un chip-in”, a déclaré Ryder. “Ensuite, je me suis juste un peu relâché sur le dos et cet endroit, avec un peu plus de vent, ça peut être un peu plus nerveux sur le tee.

“Je pense que je me suis juste un peu désynchronisé là-bas, mais je l’ai plutôt bien géré.

“C’était l’histoire de deux neuf pour moi mais, dans l’ensemble, je suis assez content de la façon dont je l’ai fait et je vais continuer à faire ce que je fais.”

Ryder et Gordon sont chacun à la recherche de leurs premières victoires sur le PGA Tour.

Patton Kizzire a tiré son deuxième 65 consécutif pour occuper la quatrième place à moins-12, tandis que le Suédois David Lingmerth est cinquième à moins-11 après ses 66.

Harry Higgs a tiré le tour de la journée, un 9-moins de 62 ans, pour se retrouver à égalité au sixième rang à 10 sous avec Brian Harman et l’Écossais Martin Laird.

Higgs est resté sans bogey et a percé de 86 verges pour un aigle au tiers par quatre pour aller avec sept oiselets.

“Je pensais que ça allait être vraiment bien, donc tout ce que j’ai dit était” in “, et c’est généralement la malédiction”, a déclaré Higgs à propos de son aigle. “Soit il aimera voler dans le trou et sortir, soit il sortira. Heureusement, je l’ai appelé tôt et il est tombé dans le trou.”

Le numéro 9 mondial Collin Morikawa a tiré un 63 sans bogey, dont quatre birdies consécutifs aux trous quatre à sept pour s’éloigner de la ligne de coupe et jusqu’à une égalité pour le 14e à huit sous.

“Ce terrain de golf, de la façon dont il se joue, vous pouvez en poster deux très bons le week-end”, a déclaré Morikawa. “Je vais certainement en avoir besoin si je veux être en lice, mais après aujourd’hui, je me sens plutôt bien.”

Soixante-huit joueurs ont fait la coupe d’au moins quatre sous. Parmi les noms notables à manquer, citons Tony Finau (trois sous), Jason Dufner (trois sous) et l’Anglais Justin Rose (un sous).