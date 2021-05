Championnat Valspar: Sam Burns retient Keegan Bradley pour assurer sa première victoire sur le PGA Tour | Actualités du golf

3:52



Retour sur le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat Valspar du PGA Tour à l’Innisbrook Resort en Floride

Retour sur le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat Valspar du PGA Tour à l’Innisbrook Resort en Floride

Sam Burns a remporté un premier titre tant attendu sur le PGA Tour après avoir traversé une bataille finale avec Keegan Bradley pour remporter le championnat Valspar.

Burns, qui n’avait pas réussi à convertir ses deux précédentes têtes de 54 trous sur le circuit de la PGA cette saison, a mélangé six birdies avec trois bogeys en route vers un tour final 68 au Copperhead Course de l’Innisbrook Resort.

Le n ° 94 mondial a terminé la semaine avec 17 sous et trois d’avance sur son partenaire Keegan Bradley, qui avait été verrouillé en tête du classement pendant la majeure partie du week-end, avec Viktor Hovland quatre de retour en troisième position aux côtés de Cameron Tringale.

Le meilleur résultat précédent de Sam Burns sur le PGA Tour était sa troisième place au Genesis Invitational en février

« C’est vraiment un rêve devenu réalité », a déclaré Burns. « Ces moments du passé vous mettent à l’épreuve et vous apprenez vraiment beaucoup d’eux, donc je pense que cette semaine, en fin de compte, nous avons juste essayé de nous en tenir à notre processus. »

Burns a égalé le birdie de Bradley au premier par cinq et a roulé dans un cinq pieds au suivant pour prendre la tête du solo, seulement pour que Bradley rebondisse d’un bogey au troisième pour enregistrer des gains successifs du cinquième.

3:10 Sam Burns discute de l’importance de gagner le championnat Valspar et de la façon dont il cherche à tirer parti de sa première victoire sur le PGA Tour Sam Burns discute de l’importance de gagner le championnat Valspar et de la façon dont il cherche à tirer parti de sa première victoire sur le PGA Tour

La paire était de retour à égalité pour la tête lorsque Burns a annulé un birdie de 25 pieds au septième avec un bogey à la normale trois huitième, avant que Bradley ne roule dans un 15 pieds de la frange à la neuvième pour atteindre le virage devant. .

Burns a atteint le niveau d’un birdie de 15 pieds à la 11e et a sauté deux en avant lorsque Bradley a trouvé de l’eau au 13e tee sur son chemin vers un double bogey coûteux, le joueur de 24 ans tirant alors un coin pour entrer dans le champ de tir. à la normale cinq 14e pour aller trois sans faute avec quatre à jouer.

Keegan Bradley était à la recherche d’un premier titre du PGA Tour depuis le championnat BMW 2018

Bradley n’a pas réussi à monter et descendre du sable pour sauver la normale à la 15e, où Burns a également fait bogey après un mauvais jeton du green, mais a ensuite réussi un birdie de 20 pieds au par-quatre suivant.

Les deux joueurs ont réussi des pars de deux putts au 17e par trois pour laisser Burns avec un coussin de quatre coups avant le dernier, où un bogey a suffi pour enregistrer sa première victoire sur le PGA Tour.

Hovland a réussi un birdie à quatre de ses cinq premiers trous sur le chemin d’un round-of-the-day 65 et une part de la troisième place, avec Tringale à ses côtés sur 13 sous après un birdie de 15 pieds au dernier fermé un trois sous 68.

Max Homa a commencé la dernière journée avec un tir hors du rythme et a réussi un birdie dans son premier trou, bien qu’il n’ait pas réussi à ramasser plus de tirs lors de son dernier tour et a glissé à la sixième place après avoir signé pour un trois sur 74.

Le champion consécutif Paul Casey a mis fin à sa défense du titre avec un 68e tour final pour terminer dans le groupe avec cinq sous qui comprenait Ian Poulter et Russell Knox, tandis que le n ° 1 mondial Dustin Johnson a terminé à égalité au 48e rang après un 69 de deux sous les moins. le dimanche.