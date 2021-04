Championnat Valspar: Keegan Bradley se laisse aller à la tête, Paul Casey quatre derrière | Actualités du golf

Keegan Bradley a cardé sept birdies à 64 ans

Keegan Bradley a connu une ronde de 64 « zéro stress » en prenant la tête absolue après la première journée du championnat Valspar en Floride.

Bradley a réussi cinq des sept derniers trous pour atteindre le sommet du classement sur le parcours Copperhead à Innisbrook, gardant un bogey de sa carte pour terminer la journée avec une avance de deux coups sur un terrain de haute qualité.

Paul Casey a fait un début décent dans sa candidature pour une troisième victoire consécutive dans un événement qui a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, tirant un 68 pour devancer un autre vétéran anglais Luke Donald et Ian Poulter.

Justin Thomas avait également deux sous pour le tour, mais le n ° 1 mondial Dustin Johnson devra profiter des meilleures conditions de score tôt vendredi après qu’un niveau par 71 l’ait laissé à égalité pour la 66e.

La ronde sans bogey de Bradley lui a valu une avance de deux coups

Bradley était un débutant tôt le premier jour et a réussi deux des quatre premiers trous, bien qu’il n’ait pas réussi un autre coup jusqu’à ce qu’il ait percé de sept pieds au 12e.

L’ancien champion de la PGA a drainé un superbe putt de près de 35 pieds au long 14e et en a réussi un autre de la même gamme sur le green suivant, complétant un tour du chapeau de neuf oisillons à 16 ans avant d’en ajouter un autre de l’extérieur de 20 pieds au dernier. .

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

«La journée d’aujourd’hui a été une excellente journée», a déclaré Bradley. « Essentiellement zéro stress toute la journée. Je n’ai pas vraiment failli faire un bogey, donc c’était une journée vraiment amusante d’être là et de bien jouer.

« Je sais que je vais avoir des bogeys et du stress à venir, mais comme pour aujourd’hui, j’ai tellement bien joué et ça fait du bien de faire le tour d’un parcours comme celui-ci et de tirer ce score. C’est une piste difficile, ça demande. beaucoup de frappes de balle et je l’ai fait aujourd’hui. «

Les 64 de Bradley étaient deux meilleurs qu’Emiliano Grillo, Ryan Moore, Hank Leboida, Max Homa et Patton Kizzire, tandis que le champion en titre Casey était satisfait de son départ alors qu’il poursuivait un rare « trois-tourbe » sur le PGA Tour.

Paul Casey a déclaré son triplé avec un 68

«C’est agréable d’être enfin de retour, deux ans après que je voulais reprendre la défense», a déclaré Casey. «Le terrain de golf est aussi bon et aussi dur qu’il ne l’a jamais été et j’ai joué une belle ronde de golf solide. Je me suis débarrassé de l’épouvantail tôt et j’ai joué du bon golf par la suite.

« Tellement content de ce début, ça peut être perfide ici. On a beaucoup parlé de trois tourbes et on en parlera jusqu’à ce que j’aie fini ici, et je veux juste traîner, ce qui est en quelque sorte Ce que j’ai fait aujourd’hui.

« Je ne peux certainement pas gagner aujourd’hui mais je veux rester. C’est une chose difficile de faire un triplé, je pense que seuls 10 gars l’ont fait, quelque chose comme ça. Nous verrons donc ce qui se passera. »

Dustin Johnson a eu du mal à atteindre un 71 le premier jour

Donald, le champion 2012, et Poulter étaient deux des 17 joueurs à tirer 69 avec Viktor Hovland et Russell Knox, tandis que Thomas était incapable de construire sur un départ éclair quand il a égaré le premier et est arrivé à quelques centimètres du trou. son second au second.

Mais Johnson a du travail à faire pour éviter une autre coupe manquée après avoir compensé trois birdies avec autant de bogeys, tandis que le leader de longue date des Masters, Justin Rose, doit également creuser profondément vendredi après avoir bogeyé deux des trois derniers trous pour renvoyer un 74 décevant.