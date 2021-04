Championnat Valspar: Keegan Bradley gagne sa part de la mi-course avec un superbe trou pour l’aigle | Actualités du golf

1 h 00



Keegan Bradley perce un wedge de 115 verges pour un spectaculaire eagle-two comme dernier trou pour gagner une part de l’avance avec Sam Burns au championnat Valspar.

Keegan Bradley a repris une part de l’avance dans un style spectaculaire alors qu’il terminait sa deuxième manche du championnat Valspar avec un aigle-deux en Floride.

Bradley, deux tirs clairs pendant la nuit après son premier 64, s’est retrouvé à la traîne de deux lorsque Burns a réussi cinq birdies en six trous de l’autre côté du parcours Copperhead à l’Innisbrook Resort pour se hisser à 12 sous la normale.

Mais l’ancien champion de la PGA Bradley a produit la réponse parfaite, coupant un coin de 115 mètres dans le neuvième qui a lancé un mètre au-delà de la broche et est retourné dans la coupe – un tir qui « a transformé une bonne journée en une grande journée », selon le Américain.

Bradley avait plus tôt commencé son deuxième tour avec des birdies consécutifs de six pieds à 10 et 11 avant de laisser tomber son premier tir du tournoi à la 12e, où il a tiré son approche à gauche de la cible et n’a pas réussi à monter et descendre.

Il s’est stabilisé avec une course résolue de pars et a percé une paire de putts de 15 pieds pour birdie sur les neuf premiers pour remettre son défi de titre sur la bonne voie, et sa superbe finition a plafonné un 66 et l’a hissé au niveau de Burns au sommet de le classement.

« Ce fut une journée amusante et quelle façon de terminer. C’était une explosion », a déclaré Bradley, sans victoire depuis qu’il a devancé Justin Rose en séries éliminatoires au championnat BMW en septembre 2018.

Sam Burns a tiré un 63 pour atteindre le sommet

«J’ai frappé le coup et vous ne pouvez pas le voir d’où nous sommes, donc vous devez en quelque sorte attendre une réaction, puis quand les gens lèvent les bras, normalement cela signifie que ça entre. Mais, wow, quel excitant façon de terminer.

« La manche d’aujourd’hui a été certainement beaucoup plus difficile. Je n’ai pas joué aussi propre. Mais mon birdie sur six et mon aigle sur neuf a vraiment tout transformé en une sorte de bonne journée en quelque chose de vraiment bon. Alors, quel bonus cela a duré. trou était. «

Burns a navigué jusqu’au virage trois pour sa deuxième journée avant de commencer sa montée rapide dans le classement avec un 20 pieds pour birdie au 10e, et après avoir ajouté un autre au long 11e, il a ramassé un tir bonus à 12 lorsque son des éclaboussures d’un bunker sur le côté vert sont tombées dans la tasse pour un trois.

Il a également réussi un birdie à 14 et 15 avant de rentrer à la maison pour terminer un 63, améliorant de un le premier tour de Bradley, et il ne s’est pas rendu compte qu’il avait gardé un bogey hors de sa carte jusqu’à ce qu’un journaliste le lui fasse remarquer par la suite.

« Je pense que sur trois et quatre, j’avais six, peut-être sept pieds pour la normale », a-t-il déclaré, « J’ai fait un bon birdie sur le premier, puis je pense que ces putts sur trois et quatre étaient énormes juste pour maintenir l’élan. Et puis nous avons fait un birdie aux trois premiers sur le dos et puis nous sommes partis.

« Il y aura des moments dans les rondes où cela deviendra difficile et je pense que dans ces moments-là, rester mentalement et être prêt pour quand ça tournera. Donc je sais que ce week-end, il y aura des défis, et je suis excité pour cette opportunité. «

Le n ° 1 mondial Dustin Johnson pense qu'il est « très proche » d'atteindre sa meilleure forme en réfléchissant à un 68 deuxième tour encourageant au championnat Valspar.

Les deux premiers ont un avantage de quatre coups sur le peloton de poursuite dirigé par l’ancien champion de l’US Open Lucas Glover (65), Charley Hoffman (66) et Max Homa (68), tandis que l’Anglais Tom Lewis est entré en lice avec un 65 sans bogey. cela l’a porté à sept sous.

« Je serai heureux de continuer à bien jouer ce week-end », a déclaré Lewis. « Je ne sais pas quel temps il fera ce week-end, mais si c’est comme ça, et si je peux tirer dans les années 60 les deux fois, je serais heureux, et où que ce soit, alors ce serait génial. »

Le score de Lewis a été égalé par le champion des Masters 2011 Charl Schwartzel, dont la victoire au championnat Valspar il y a cinq ans reste sa dernière sur le PGA Tour.

Tom Lewis est en lice après un 65

La candidature de Paul Casey pour un triplé à Palm Harbor a pris un coup en tirant un 71 décousu pour rester à trois sous, neuf en tête avec le n ° 1 mondial Dustin Johnson, qui a montré un aperçu de son meilleur dans un 68 encourageant.

Le n ° 2 mondial Justin Thomas n’a rien pu faire tomber sur les verts et n’a réussi qu’un seul birdie toute la journée dans un 16 par 71, tandis que le favori des fans Phil Mickelson a bogeyé deux des trois derniers trous pour rater la mi-course d’un seul coup. avec son coéquipier de la Ryder Cup, Patrick Reed.