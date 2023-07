Championnat USFL 2023 : images et sons de la célébration des étalons

Déplacez-vous, Crimson Tide. Il y a une nouvelle dynastie du football en Alabama !

Les Stallions de Birmingham ont terminé leur deuxième saison consécutive de championnat de l’USFL avec une victoire de 28-12 sur les Maulers de Pittsburgh lors du match pour le titre samedi, menés par des performances spectaculaires du quart-arrière (et MVP de la ligue) Alex McGough et du receveur large (et MVP du match de championnat) Deon Cain .

[2023 USFL Championship Game highlights: Stallions are champs again!]

Voici les images et les sons d’une célébration du trophée Stallions soudainement familière ainsi que les réactions des médias sociaux.

Retour au top !

C’est l’heure de fêter ça!

Cérémonie du trophée du championnat USFL : Deon Cain et Alex McGough

‘C’était la chimie que nous avions:’ Alex McGough sur ce qui a cliqué

« C’est un rêve devenu réalité ! » : Deon Cain parle de MVP

Un autre MVP de la ligue de la NFL après KaVontae Turpin ?

Quelle performance de Deon Cain

Premiers champions de football professionnels consécutifs depuis les Patriots de Tom Brady !

Dois fléchir sur eux !

C’est l’heure d’un autre défilé !

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Étalons de Birmingham Alex McGough Déon Caïn