Championnat US PGA 2023 : troisième tour – en direct

maintenant 13h41 HAE L’élan initial de Tommy Fleetwood a été freiné par un bogey à 7 ans. Il redescend à +2 pour le tournoi. Le bogey de Collin Morikawa à 5 le ramène à +1. Marquer n’est pas de plus en plus facile. Espérons que la pluie s’atténue effectivement dans quelques heures comme prévu.



il y a 10 m 13h32 HAE Quelques grands noms (et bons potes) sont déjà de retour dans le chaleureux sanctuaire du club-house. Justin Thomas ne conservera pas le trophée Wanamaker : le champion en titre a tiré 75 buts aujourd’hui et est bien en bas du classement à +10 au total. Son pote Jordan Spieth a connu une meilleure journée, en réussissant 71, mais à +6 au total, il ne terminera pas son claquement de carrière cette année. Spieth parle à Sky Sports: «Nous étions préparés, nous savions que ça allait arriver… c’est quand vous vous appuyez vraiment sur votre caddie… vous devez garder votre visage de pilote au sec… pour jouer les sept derniers trous deux sous, je suis vraiment heureux… c’était vraiment agréable d’en presser quelques-uns en entrant, juste pour dormir un peu plus demain et peut-être faire une course dérobée dans un top dix, ou quoi que ce soit.



il y a 16 mois 13h26 HAE Pour illustrer davantage à quel point le jeu a été difficile ce matin… le numéro un mondial et nouveau champion des Masters Jon Rahm, le favori commun avant le tournoi aux côtés de Scottie Scheffler, est sorti en 39 coups. Il a cardé six bogeys dans ses dix premiers trous. Mais il a réussi un birdie sur les deux par-cinq, 4 et maintenant 13, et quitte le 13e green avec un immense sourire sur le visage, partageant une blague avec son caddie. Une grande différence par rapport à hier après-midi, qui à un moment donné l’a vu retirer son gant d’une manière qui suggérait qu’il était sur le point de patauger dans la galerie et de jeter les mains sans discernement. Il est clairement en paix maintenant, après avoir laissé passer ce tournoi, et c’est tellement agréable de le voir si heureux. Il a +8.



il y a 23 mois 13h19 HAE Cela dit, tout n’est pas perdu pour ceux qui sont plus bas dans le classement. Le parcours sera très mou demain après le martelage qu’il a subi aujourd’hui, donc un faible score dimanche sera plus probable qu’improbable. Yay, etc Quoi qu’il en soit, Tommy Fleetwood a été rejoint sur cette liste de joueurs -2 pour leur tour d’aujourd’hui par Stephan Jaeger. L’Allemand de 33 ans fait ses débuts au championnat PGA et se situe au niveau normal pour le tournoi, aux côtés du champion 2020 Collin Morikawa, qui a réussi un birdie 1. Les premiers mouvements provisoires de ce Moving Day ici! -5 : Scheffler, Conners, Hovland

-3: Suh, DeChambeau

-2: Koepka, Tarren

-1 : Pendrith, Rose

Mi : Jaeger (4), Morikawa (4), Block, Straka, Mitchell, Lee, Svensson, McIlroy, Lowry, Bradley, NeSmith



il y a 28 mois 13.13 HAE En théorie, alors que le parcours joue plus longtemps dans ces conditions de dreich, il devrait être plus facile d’attaquer les quilles sur des greens plus réceptifs. Le seul problème est que la pluie a été si forte et incessante que cela a été un véritable cauchemar pour les joueurs, alors qu’ils jonglent avec des parapluies, des gants mouillés, des chapeaux trempés et des imperméables à rabat. La théorie est la première chose à sortir par la fenêtre quand elle descend dans les tringles d’escalier. Il n’y a donc pas eu beaucoup de mouvement jusqu’à présent le jour du déménagement. Pour illustrer : en ce moment, il n’y a qu’un seul joueur aujourd’hui à -2 ou mieux pour son tour. C’est Tommy Fleetwood, et il a dû ratisser un 70 pieds sur 6 pour y parvenir. En revanche, 32 joueurs sont au moins +2 ou moins. Cependant, lorsque la pluie s’arrêtera, peut-être qu’un avantage offensif se manifestera pour les derniers couples. Ce n’est pas la meilleure nouvelle pour le peloton de chasse, mais la voilà.



il y a 36 mois 13.05 HAE La météo. Il s’est effondré à Rochester depuis le début. Le parcours est long et doux en conséquence. Les hommes avec des rouleaux montent et descendent le fairway pour faciliter le drainage, mais il ne semble pas y avoir de danger de s’accumuler sur les greens, la seule chose qui arrêterait le jeu. Cela a été attribué à l’excellence de la refonte du parcours en tandem avec un système de drainage informatisé à la pointe de la technologie. Au dire de tous, il peut déplacer 15 pouces de pluie en une seule heure, ce qui est un peu long. La pluie devrait s’arrêter, ou du moins s’atténuer, vers 15 h 00 à 16 h 00, heure locale (20 h 00 à 21 h 00 BST). Ciel dégagé demain. Autre part … « En résumé, alors, et c’est tout le temps. »