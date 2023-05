Championnat US PGA 2023: le premier tour commence après un retard de gel – en direct

Les évènements clés il y a 2h Préambule

il y a 4 mois 10.06 HAE De retour au 10e tee, le vainqueur de 2012 et 2014, Rory McIlroy, le lance… sous les plus grands applaudissements de la matinée, il faut le dire. Il n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment – ​​il a raté le cut à Augusta durement touché – mais il est toujours au box-office et la galerie le soutient. Il ne trouve pas le fairway. Le champion en titre de 2016 et Justin Thomas non plus. Le champion 2020 Collin Morikawa réussit trois ratés sur trois, pulvérisant le sien vers la droite. « J’ai bien dormi la nuit dernière, j’ai fait tout ce que j’étais censé faire », a déclaré Rory à JT alors que le couple se dirigeait vers le trou, les mains dans les poches, tous deux souriants de manière détendue.



il y a 10 m 10.01 HAE Koepka, seul membre du groupe à avoir trouvé le fairway, se retrouve le plus éloigné du drapeau après un calage extrêmement moyen. Scheffler, le plus sauvage du tee, met en place la meilleure chance de birdie, sortant de l’épais et humide rugueux à 12 pieds. Broche haute. Golfer, hein.



il y a 15 mois 09h56 HAE Le numéro deux mondial Scottie Scheffler le met en avant… et trouve le long rough à gauche de 10. Ensuite, le champion 2018 et 2019 Brooks Koepka dégaine le driver et en lance un sur le côté droit du fairway. Le dernier membre du groupe, le vainqueur de l’US Open 2019 Gary Woodland, suit Scheffler dans les longs trucs. Le parcours va se remplir rapidement de très grands noms au cours des 30 prochaines minutes environ.

il y a 22 mois 09h49 HAE Kazuki Higa répond en ratissant un putt de birdie droit de 35 pieds au 12! Pendant une seconde, il semble que son effort ne roulera que sur 35 pieds moins la largeur d’un brin d’herbe, s’arrêtant momentanément sur le bord de la tasse, mais après une fraction de seconde taquinant la foule, la balle recommence à tourner et tombe . Un regard d’amusement élevé se répand sur le visage de Higa. Moins d’une heure plus tard, le 105e championnat de la PGA a déjà offert des divertissements de grande qualité. -2 : Higa (3*), Stallings (1*)

-1 : Grillo (2*), Lee (1)



il y a 27 min 09h43 HAE Le premier birdie du championnat de cette année a été réalisé par Kazuki Higa. Le Japonais de 28 ans fait ses débuts au championnat PGA cette semaine et ne traîne pas. Il tire son coup de départ sur le long par-trois du 11e à 12 pieds et roule dans le putt. Mais il ne mène pas le tournoi, car le premier aigle de la semaine a été réalisé par Scott Stallings, qui sort à 128 mètres le 10 – deux petits rebonds près du trou puis une rotation rapide vers la gauche et dedans ! Le joueur de 38 ans du Massachusetts n’a aucun record de championnat majeur à proprement parler – son meilleur résultat a été une égalité pour la 26e place au Masters du mois dernier – mais il en mène un maintenant. Encore 71 trous à faire. -2 : Étalages (1*)

-1 : Higa (2*), Grillo (1*), Lee (1)



il y a 1h 09h15 HAE Micheel fait le tour ce matin avec Braden Shattuck, l’un des 20 professionnels du club PGA dans le champ de cette semaine. Shattuck a coupé son entraînement d’ouverture en dérangeant sur la gauche, mais a bien récupéré pour brouiller son par. Un par quatre d’ouverture pour Micheel également. Bienvenue sur un trou considéré par le grand Ben Hogan comme le trou d’ouverture le plus difficile du golf. Quoi qu’il en soit, en attendant le premier des grands partants de ce matin – Scottie Scheffler et Brooks Koepka le lanceront à 14h50 BST, bientôt suivis par Rory McIlroy, Justin Thomas, Collin Morikawa, Jordan Spieth , Jon Rahm, Matt Fitzpatrick et Cam Smith – permettent à notre homme d’Oak Hill, Ewan Murray, de planter le décor. Les rebelles de LIV ont la chance de bouleverser le calcul de la Ryder Cup à l’US PGA En savoir plus



il y a 1h 08h59 HAE « Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au 105e championnat PGA. C’est l’heure de départ à 8h50. Sur le tee, du Tennessee, le champion PGA 2003, veuillez accueillir Shaun Micheel. Et donc, une heure et 50 minutes après l’horaire, Micheel frappe le premier coup du championnat de cette année. Un 3 bois écrémé au milieu. Hé, une vieille excuse pour revisiter le fer 7 qui lui a valu le titre il y a 20 ans, n’est-ce pas ? « Ajoutez celui-là à la tradition du championnat PGA! »

il y a 2h 08h00 HAE Démarrage retardé par le gel Niall Mc Veigh Oui, nous sommes peut-être à la mi-mai, mais nous sommes dans le nord de l’État de New York – et un gel nocturne nous a retardés de quelques heures. Le premier groupe partira désormais à 8h50 (13h50 BST), avec des heures de départ révisées à suivre. Plus de PA : Le jeu devait commencer à 7h00 heure locale (12h00 BST), mais les prévisions d’un gel pendant la nuit se sont avérées exactes. Les organisateurs du tournoi ont publié une déclaration tôt jeudi matin qui disait: «En raison du gel, toutes les installations d’entraînement du Oak Hill Country Club et le parcours de golf sont actuellement fermés. « Pour protéger les surfaces de jeu, tout le monde sur le site doit rester à l’écart de l’herbe et les portes ne s’ouvriront pas tant que le gel ne sera pas dissipé », ajoute le communiqué. « Les heures de départ pour le premier tour commenceront environ 1h15 après l’ouverture des installations d’entraînement. »