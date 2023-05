Championnat US PGA 2023 : deuxième tour – en direct

Les évènements clés il y a 43 mois Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 1 m 08h42 HAE La fête de Michael Block continue. L’un des professionnels du club « PGA Team of 20 » sur le terrain cette semaine, le joueur de 46 ans est en train d’apprivoiser le tigre d’Oak Hill en ce moment. Il frappe calmement son coup de départ au court par-quatre 14e au milieu, saute à huit pieds et se range pour son troisième birdie du matin. Il est à un coup de tête ! Pendant ce temps, ouverture du pair pour DJ, dont le birdie de 12 pieds putt sur 10 lèvres à droite. Si près d’une part. -4 : DeChambeau

-3 : Bloc (5*), D Johnson (1*), Cole, Conners, Scheffler

-2 : Davis (6*), Pieters (3), Mitchell (3), Bradley, Hovland, Fox



il y a 7 mois 08h36 HAE Thomas Pieters est rentré au club-house hier soir propulsé par des parps de la plus pure vapeur d’oreille. Le Belge parfois impétueux se débrouillait bien à -3 avec trois trous à jouer, seulement pour laisser tomber des coups à 7 et 9 avec un visage. Mais on peut supposer qu’il a les choses en proportion depuis – il aurait sûrement pris un premier tour de 69 étant donné ses premiers travaux LIV – et il est sorti aujourd’hui avec un nouveau printemps dans l’étape et un birdie à 3. Il est -2.



il y a 11 min 08h32 HAE Cam Davis n’a pas de record dans les majors à proprement parler, mais il a terminé à égalité au sixième rang des Players cette année. L’Australien de 28 ans a enchaîné avec une septième place à égalité au récent RBC Heritage, à seulement quatre de l’éventuel vainqueur Matt Fitzpatrick, et il fait son entrée ici aujourd’hui. A 71 hier, et maintenant trois birdies consécutifs à 13, 14 et 15. Il est à -2.



il y a 14 mois 08.28 HAE L’offre totale de Tom Kim pour compléter son bonus sur les réseaux sociaux hier soir a peut-être fait des ravages. Un bogey d’ouverture à 1 et il glisse à +4. Mais c’est un birdie d’ouverture pour Tony Finau à 10 ans. S’il y a jamais un homme qui va dans la bonne direction, c’est le grand joueur de 33 ans de Salt Lake City, Utah. Sorti en 41 coups hier, il a répondu à ce cauchemar en revenant en 31. Il ne sert à rien de gaspiller un tel brio de récupération de cartes, et le démarrage rapide d’aujourd’hui l’amène à +1. Beaucoup l’auront radié hier. Hum. Maintenant regarde !



il y a 21 mois 08.21 HAE Voici donc où nous en sommes actuellement tout en haut du classement. Keith Mitchell – actuellement le numéro un mondial de la conduite totale (distance plus précision) – a réussi un birdie 2 pour s’impliquer sérieusement ici. Vous savez quoi, ce malarkey de conduite total pourrait bien lui être très utile autour de cette piste de l’US Open-esque. Surtout quand le vent se lève plus tard. Quoi qu’il en soit, tout rattrapé, à peu près. [wipes brow histrionically] -4 : DeChambeau

-3 : Scheffler, Conners, D Johnson, Cole

-2 : Bloc (4*), Mitchell (2), Bradley, Hovland, Fox, Scott

-1 : Straka (3), Pieters (2), Rose, Suh



il y a 28 mois 08h15 HAE Un pro du club de 46 ans fait un grand pas ce matin. Michael Block participe à son cinquième championnat de la PGA – il a également disputé deux US Open – en vacances de busman de son travail de jour au Arroyo Trabuco Golf Club à Mission Viejo, en Californie. Il a tiré un beau 70 hier, revenant avec des oiselets à 12, 13 et 16, et il est sur une lancée similaire ce matin. Birdies à 10 et 12, et il passe à -2, à seulement deux de l’avance de Bryson DeChambeau. Jouez à votre façon. Michael Block, PGA a partagé sa philosophie d’enseignement lors d’une marche jusqu’à 14 et c’est A +.#CorebridgexPGA | #PGAChamp pic.twitter.com/yko3cbRx14 – PGA d’Amérique (@PGA) 19 mai 2023



il y a 33 mois 08.10 HAE Un départ précoce en dents de scie pour Justin Rose. Il a fait un bogey à trois coups roulés au 16, mais a rebondi avec un chip-in au dernier pour signer un 69. Mais Phil Mickelson n’était pas si adroit vers le 18, et un gros jeton a conduit à un double bogey et un tour de 73.



il y a 36 mois 08.07 HAE Le 6e trou a fait de Tom Kim une victime dans la grisaille d’hier; il est revendiqué le leader du jour au lendemain Eric Cole à l’aube. Cole avait écrasé son coup de départ à 6 au milieu la nuit dernière, puis avait choisi de marquer sa balle lorsque le klaxon a mis fin à la journée de jeu. Il aurait peut-être souhaité avoir terminé le trou, comme c’était son droit, car son premier coup ce matin était un gros coup dans Allens Creek. Cela a conduit à un double bogey six. Il a réussi à rentrer chez lui après cela, cependant, et signe pour un trois moins de 67 ans.