Championnat Sanderson Farms: Mackenzie Hughes remporte les séries éliminatoires pour décrocher le deuxième titre du PGA Tour | Nouvelles du golf

Le meilleur de l’action du quatrième jour du championnat Sanderson Farms au Country Club de Jackson, Mississippi

Mackenzie Hughes a réussi un birdie au deuxième trou des séries éliminatoires dimanche pour vaincre Sepp Straka et remporter le championnat Sanderson Farms à Jackson, Mississippi.

Il s’agissait du deuxième titre du Canadien sur le PGA Tour et de son premier depuis 2016, après avoir commencé la première journée en retard sur le rythme établi par Mark Hubbard. Le dernier tour 69 de Hughes l’a amené à 17 sous la normale 271 pour le tournoi, tandis que l’Autrichien Straka était au club-house à 17 sous après un 67.

Les deux joueurs ont rejoué le 18e trou par quatre au Country Club de Jackson et ont sauvé la normale la première fois. Lors de la deuxième partie, Hughes a décroché son tir d’approche à huit pieds de la quille, et après que Straka ait raté un putt de birdie plus long, Hughes a frappé le sien, pompant son poing juste au moment où sa balle tombait.

“Je suis aux anges”, a déclaré Hughes. “J’ai eu des moments aujourd’hui où j’ai été testé et j’ai pu m’en sortir.

“C’est un peu mon MO un peu … pour brouiller et sauver quelques pars. J’ai dû le faire un peu aujourd’hui sur le neuf arrière. Ouais, j’ai fait tout ce que je pouvais, je me suis juste broyé les fesses, et heureusement ça était assez bon.”

Hughes a réussi quatre oiselets et un boguey au cours de sa ronde. Il a sauvé la normale au 18e pour assurer les séries éliminatoires, deux coups roulés à 103 pieds à travers le green.

“Vous ne pratiquez pas les putts aussi longtemps”, a déclaré Hughes. “C’était super rapide. Je n’arrêtais pas de me dire que j’allais faire deux coups roulés. J’allais y arriver et j’allais y arriver.”

Sepp Straka a été battu au deuxième trou des éliminatoires de dimanche

Straka cherchait sa deuxième victoire de l’année civile. La saison dernière, il a remporté la Honda Classic et est allé en séries éliminatoires lors du match aller des éliminatoires de la FedEx Cup, le championnat FedEx St Jude, où il a perdu contre Will Zalatoris.

“Juste plus d’expérience pour me lancer dans la chasse”, a déclaré Straka. “Je pense que c’est énorme, le genre d’expérience qu’on ne peut pas acheter. C’est toujours l’objectif en début de semaine, c’est le dimanche après-midi d’avoir une chance, et je me suis donné une chance.”

Le Sud-Africain Garrick Higgo a tiré un 68 pour terminer un tir en dehors des éliminatoires et se contenter de la troisième place. Son compatriote Dean Burmester (67 ans) a terminé quatrième à moins de 15 ans.

Hubbard s’est évanoui avec un deux sur 74 lors de son dernier tour. Il a terminé cinquième à 13 sous avec Emiliano Grillo (69) de l’Argentine, Nick Hardy (70) et Keegan Bradley (70).