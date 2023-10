Championnat Sanderson Farms : Chesson Hadley prend une avance d’un coup au premier tour dans le but d’obtenir la carte du PGA Tour | Actualités golfiques

Chesson Hadley regarde son tir depuis le neuvième tee

Chesson Hadley a affiché un score de huit sous 64 pour une avance d’un coup au championnat Sanderson Farms dans sa dernière tentative pour obtenir une carte du PGA Tour.

C’est la troisième année consécutive que le joueur de 36 ans est dans la bulle pour terminer parmi les 125 premiers de la FedEx Cup. Au moins maintenant, il a du temps de son côté et de la confiance dans le swing qu’il a peaufiné en début d’année.

« Je me sens bien. Je me sens dangereux. Je me sens dangereux en ce moment », a déclaré Hadley. « J’ai l’impression qu’une partie du travail acharné et des changements de forme de tir que j’ai effectués ont porté leurs fruits, et mon jeu se sent bien. Je dois juste continuer. Le gaz est à droite. »

Le golfeur professionnel a dû se classer huitième à égalité lors de la dernière épreuve de la saison régulière pour obtenir sa carte l’année dernière. En 2022, il s’est classé 15e à égalité lors de la dernière épreuve pour accéder aux séries éliminatoires de la FedEx Cup, donc ce type de pression n’a rien de nouveau.

« C’est génial », a déclaré Hadley avec une petite dose de sarcasme. « Je ne suis pas aussi paniqué que ces dernières années. Il nous reste encore beaucoup de golf. Je me sens bien. J’y pense moins que les années passées. »

Il a réussi deux séquences de trois birdies consécutifs lors d’une journée de météo toujours changeante au Country Club de Jackson pour dépasser Henrik Norlander, qui avait un 65 le matin, et Brandon Wu, qui a réussi un birdie de 18 pieds sur son putt. dernier trou dans l’après-midi pour un 65.

Ludvig Åberg, le Suédois de 23 ans qui a fait ses débuts à la Ryder Cup la semaine dernière chez Marco Simone, avait un 67 qui l’a laissé un peu frustré. Il a raté trois putts de birdie à sept pieds ou plus sur les neuf derniers.

Åberg était numéro 1 du classement PGA Tour University et est donc assuré de sa carte PGA Tour pour 2024. Hadley n’a pas cette chance.

La FedEx Cup Fall permet aux joueurs de garantir leur place dans le top 125 à la fin de l’année. Hadley est au n°122, avec peu de marge d’erreur. Il a dit qu’il n’était pas en mode panique comme il l’avait été l’année précédente, principalement parce qu’il lui restait plus d’un mois dans l’année.