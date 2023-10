Championnat Sanderson Farms : Ben Griffin prend une avance de deux coups après un long putt d’aigle | Actualités golfiques

Ben Griffin mène le championnat Sanderson Farms

Ben Griffin a réussi un aigle et sept birdies pour prendre la tête du deuxième tour du championnat Sanderson Farms vendredi à Jackson, Mississippi.

La note de neuf sous la normale de 63 de Griffin au Country Club de Jackson – un record en carrière – l’a propulsé à 14 sous la normale de 130 pour l’événement.

Il mène de deux coups devant Luke List (66 vendredi), l’Australien Harrison Endycott (65), le Chinois Carl Yuan (66) et le Suédois Henrik Norlander (67).

Le leader du premier tour, Chesson Hadley, a affiché un 69 vendredi et est à égalité à 11 sous avec Harry Higgs (64), Troy Merritt (65) et le Chinois Zecheng Dou (66).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lors du championnat Sanderson Farms, Wesley Bryan est tombé dans un ruisseau et s’est retrouvé couvert de boue avant d’atteindre le par 14 au par cinq ! Lors du championnat Sanderson Farms, Wesley Bryan est tombé dans un ruisseau et s’est retrouvé couvert de boue avant d’atteindre le par 14 au par cinq !

Le point culminant de la ronde de Griffin a été un putt d’aigle de 65 pieds et demi juste à côté du green au 14e trou par cinq – cela l’a placé à égalité pour la tête, et les birdies aux numéros 15 et 17 ont donné lui un bon coussin avant le week-end.

« J’ai reculé (son deuxième coup au n°14) et j’ai en quelque sorte touché un petit bois 3 mince, je dirais, mais il a quand même poursuivi là-haut et est allé jusqu’au fond du green depuis 65, 70 pieds,

« J’essaie juste de prendre du retard, et c’était juste un bonus de le voir baisser. Mais c’est ce qui doit se produire ici quand vous avez ces jours dans les années 60. »

Le joueur de 27 ans n’a pas encore gagné sur le circuit de la PGA et a terminé parmi les 10 premiers en 2022-2023. Cependant, il s’est classé respectable 66e au classement d’automne de la FedEx Cup au début de la semaine et pourrait se classer dans le top 60 avec une victoire.

Cela qualifierait Griffin pour deux des événements phares de la tournée l’hiver prochain : l’AT&T Pebble Beach Pro-Am et le Genesis Invitational.

Griffin dit vouloir capitaliser sur un facteur de motivation particulier pour remporter un tournoi portant le nom d’un producteur de volaille.

« Je suis principalement végétalien. Je suis à base de plantes, donc c’est le tournoi de Sanderson Farms, donc c’est plutôt drôle », a déclaré Griffin.

« Je veux juste que le titre dise : « Les végétaliens remportent le championnat du poulet ». Je veux dire, c’est mauvais, c’est mauvais.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« Mais je dois être honnête avec vous, les gars, c’est une sorte de motivation pour moi – je pense que ce serait plutôt drôle de faire la une des journaux si j’y parvenais. »

Ludvig Aberg, de Suède, le seul participant à la Ryder Cup cette semaine, est à égalité au 16e rang à huit sous après avoir tiré un 69 vendredi.

Le cut de 36 trous s’est produit à cinq sous le par. Sam Bennett (quatre sous), qui était le plus faible amateur au Masters de cette année, a raté le cut. Il en a été de même pour le champion en titre du tournoi, le Canadien Mackenzie Hughes (quatre sous) et l’Argentin Emiliano Grillo (un sous), qui est le joueur le mieux classé dans le domaine selon le classement mondial au 35e rang.

Regardez le championnat Sanderson Farms en direct sur Sky Sports Golf ce week-end.