Championnat SAFF U-16 : l’Inde bat les Maldives 8-0 pour réserver sa place en finale

L’Inde a remporté une victoire 8-0 contre les Maldives en demi-finale du championnat SAFF U-16 au stade Changlimithang de Thimphu, au Bhoutan, vendredi.

Le contrôle total était le mot d’ordre alors que les Blue Colts ont scellé leur place pour la finale avec style, Mohammad Arbash et Aiborlang Kharthangmaw marquant chacun un doublé. Vishal Yadav, Mohammed Kaif, Levis Zangminlun et Manbhakupar Malngiang ont marqué un but chacun.

L’Inde menait 2-0 à la mi-temps et en a ajouté une demi-douzaine de plus après le changement de côté.

L’Inde était aux commandes dès le début, grâce aux efforts de Bharat et Levis, qui se sont largement étendus, donnant le ton des débats.

La première vraie occasion du match est survenue lorsque le centre de Samson Ahongshanbam depuis la gauche visait parfaitement Bharat, dont la tête détournée passait à quelques centimètres de large.

Dans ce qui s’est avéré être une déviation tactique par rapport au dernier match, l’ailier droit Vishal Yadav a commencé à jouer un rôle plus central, entraînant souvent l’arrière latéral des Maldives Ahmed Mikyal Muyeen avec lui alors que Lévis dérivait largement dans l’espace sur l’aile.

L’Inde a finalement obtenu la percée qu’elle méritait, à la 21e minute, lorsque Karish Soram a décoché un ballon aérien alors que Yadav a semé une certaine confusion dans la défense des Maldives avec sa course en diagonale dans la surface. Il s’est glissé entre deux défenseurs, a reçu le ballon et l’a ramené à la maison avec beaucoup d’aplomb.

Un peu plus de la demi-heure, Bharat s’est faufilé entre les lignes et a eu une fissure, mais le gardien des Maldives Ahmed Mifzal était présent pour effectuer l’arrêt.

L’Inde a doublé son avance à la 36e minute lorsqu’un corner de Mate Ngamgouhou a été hoché par Kaif, alors que les Blue Colts entraient dans les vestiaires à la pause avec une avance confortable.

Ce changement n’a pas changé la donne pour les Maldives, puisque l’Inde s’est montrée plus déterminée à mettre le jeu au-delà de l’ombre d’un doute. Yaipharemba Chingkham est intervenu depuis la gauche et a fait une passe à Lévis, qui l’a inséré dans le deuxième poteau avec l’intérieur de sa botte.

L’entraîneur-chef indien Ishfaq Ahmed a rapidement apporté une multitude de changements, faisant respectivement appel à Manbhakupar, Yoihenba Meitei et Aiborlang pour Bharat, Mate et Yadav. Les changements ont immédiatement porté leurs fruits puisque Aiborlang et Manbhakupar ont ajouté deux buts supplémentaires respectivement aux 62e et 70e minutes.

Les quatrième et cinquième buts ont été divisés par un remplacement plutôt inhabituel, lorsque le gardien indien Suraj Singh est sorti, donnant à Rohit l’occasion de gagner du temps de jeu.

Dans les échanges finaux, Mohammad Arbash a marqué deux buts, Aiborlang marquant son deuxième but entre les deux, alors que l’Inde complétait la déroute 8-0.

L’Inde attend les vainqueurs de la deuxième demi-finale entre le Pakistan et le Bangladesh lors de la finale, qui devrait débuter dimanche à 17h30 IST.