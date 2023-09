Championnat SAFF U-16 : l’Inde bat le Népal 1-0 pour s’assurer une place en demi-finale

L’Inde a assuré la première place du groupe A du championnat SAFF U-16 pour sceller sa place en demi-finale, en battant le Népal 1-0 au stade Changlimithang de Thimphu, au Bhoutan, le mercredi 6 septembre 2023.

L’équipe indienne de football a réalisé une performance dominante contre le Népal et a été refusée par les boiseries à quatre reprises, puisqu’elle a assuré la victoire par un seul but, marqué par Mohammed Arbash en première mi-temps.

L’Inde, qui n’avait besoin que d’un match nul pour s’assurer la première place du groupe A, a pris un départ prudent. Alors que le Népal a connu des périodes de possession un peu plus longues au milieu du parc, l’équipe indienne de football a cherché à pénétrer, en grande partie grâce à Vishal Yadav sur l’aile droite.

Usham Singh, buteur de l’Inde lors du match précédent contre le Bangladesh, a eu l’occasion parfaite de donner l’avantage à son équipe dans les 15 premières minutes lorsqu’il a reçu un centre venant de la droite dans la surface de réparation du Népal, mais il a envoyé son effort dans le boiseries.

Le capitaine du Népal, Subash Bam, était une menace constante sur la gauche, et Usham Singh a dû effectuer une double action pour le garder sous contrôle.

L’Inde a finalement réussi à percer trois minutes après la demi-heure, lorsque Yadav s’est précipité depuis la droite et a envoyé une réduction à Md Arbash, qui a marqué au premier poteau.

À l’approche de la pause de la mi-temps, l’équipe indienne de football a connu un moment plutôt nerveux lorsque le remplaçant népalais en première mi-temps, Himesh Majhi, a intercepté une passe défensive de Mohammed Kaif près de la surface indienne. Mais Mate Ngamgouhou était présent pour lui reprendre le ballon et conjurer le danger.

Mate était de nouveau dans le vif du sujet après le changement, faisant cette fois une incursion sur la gauche, cherchant à mettre le ballon dans la surface népalaise, mais il fut rapidement victime d’une faute. Le coup franc qui en a résulté a traversé les boiseries.

Quelques minutes plus tard, l’Inde a presque doublé son avance lorsqu’un coup franc venu de la gauche de Bharat Lairenjam a été renvoyé sur la barre transversale par Arbash.

Peu après l’heure de jeu, Vishal est entré dans la surface du Népal et s’est dirigé vers la ligne de but, à la recherche d’un retrait, mais a été confronté à un défi de taille. Un coup de sifflet ultérieur de l’arbitre a créé une certaine confusion car les Indiens pensaient avoir gagné un penalty. L’arbitre avait cependant jugé que le ballon avait franchi la ligne.

Après une période de jeu au cours de laquelle les deux équipes se sont annulées au milieu, les phases finales du match se sont révélées bien plus être une affaire de bout en bout. Bobby Singh, entré en jeu dans les 10 dernières minutes, avait l’air vif, dérivant sur la ligne de front, semant la confusion parmi les défenseurs népalais.

À huit minutes du temps réglementaire, Bobby a réalisé un court corner sur la droite et l’a joué à Rishi Singh, dont l’effort a touché la barre transversale. Manbhakupar Malngiang a récupéré le rebond, mais son effort a été bloqué.

À la 86e minute, Rishi n’a pas eu de chance de ne pas donner à l’Inde l’avance de deux buts alors que son tir depuis l’extérieur de la surface a touché la barre transversale. Quelques minutes plus tard, Mate a pivoté devant son marqueur et a envoyé un ballon en profondeur à Malngiang, qui cherchait à le placer dans le coin inférieur, mais le gardien népalais Pemba Bhote est sorti de sa ligne pour dégager ses lignes. Le capitaine népalais a eu deux occasions en or d’égaliser. les scores dans le temps additionnel, mais Yaipharemba Chingkham a bloqué les deux tirs pour maintenir le statu quo alors que l’Inde a remporté sa deuxième victoire de la compétition et la première place du groupe A.