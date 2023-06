Championnat SAFF : Sahal Abdul Samad met en garde l’Inde contre le fait de prendre le Népal à la légère

Le milieu de terrain indien Sahal Abdul Samad a déclaré vendredi que son équipe devra être sur ses gardes lorsqu’elle affrontera le Népal dans un match du groupe A du championnat SAFF ici samedi.

« Nous avions joué contre eux plus tôt. Nous avons eu nos séances vidéo sur eux. C’est une très bonne équipe et ils jouent un football sans peur », a déclaré Sahal lors d’une interaction avec les médias avant le match.

Ses paroles ont trouvé un écho auprès de l’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac.

« Le Népal a changé d’entraîneur il y a quelques mois. Il (Vincenzo Alberto Annese) essaie d’apporter et de mettre en œuvre une nouvelle philosophie dans leur jeu. Mais nous ne pensons pas à eux. Notre seule préoccupation, c’est nous et où nous pouvons nous améliorer. Nous devons maintenir la bonne dynamique autant que possible », a déclaré Stimac.

Sahal a expliqué comment l’Inde prévoyait de maintenir l’élan qu’elle avait acquis grâce à une victoire 4-0 contre le Pakistan lors de son match d’ouverture.

« Notre plan est de garder le ballon autant que possible et nous avons des joueurs fantastiques qui peuvent marquer des buts. Mais oui, nous devons tous marquer aussi, pas seulement Sunil bhai (Chhetri). Évidemment, nous sommes heureux de l’avoir avec nous. Les changements (sous Stimac) commencent maintenant à apparaître.

« L’instruction (de Stimac) est de jouer au football progressif. Dès que nous recevons le ballon, nous cherchons à le garder avec nous autant que possible et à avancer pour marquer des buts », a déclaré Sahal.

Sahal a déclaré qu’en tant que milieu de terrain offensif, il devait contribuer avec des buts pour alléger le fardeau de Chhetri.

« De toute évidence, il y a place à l’amélioration et j’y travaille. Surtout, je dois commencer à contribuer des objectifs », a déclaré Sahal.

Le footballeur du Kerala, âgé de 26 ans, a déclaré qu’il recevait un soutien splendide de Stimac, qui lui permet de s’exprimer librement sur le terrain.

« C’est important pour un joueur d’avoir cette confiance de l’entraîneur. Je l’obtiens de lui (Stimac) et j’ai donc pu jouer librement et profiter du jeu. J’ai commencé à jouer en tant que milieu de terrain offensif avec les Kerala Blasters, et cela reste mon poste préféré et l’entraîneur le sait aussi », a déclaré Sahal.

Cependant, Stimac ne pourra pas se tenir sur la ligne de touche pour le match contre le Népal car on lui a montré un carton rouge pour avoir délibérément interrompu un joueur pakistanais lors du dernier match.

Stimac ne s’est pas repenti de son acte.

« Quelle que soit la décision que j’ai prise, je n’ai pas pris de décision dans le feu de l’action, mais avec la tête froide et en sachant qu’il y aurait une sanction après. Je suis là pour protéger mes garçons et mon équipe. Il vaut mieux que j’obtienne les cartes qu’eux », a déclaré Stimac.

Sahal a déclaré que l’Inde était prête à défendre son titre SAFF et qu’il n’y avait pas de pression supplémentaire sur elle.

« Ce n’est pas du tout une pression (étant les champions en titre). Nous avons un bon groupe de joueurs. Il y a des joueurs expérimentés et de bons jeunes talents arrivent. Oui, le plus difficile est de défendre le trophée. Mais nous sommes prêts. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)