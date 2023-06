Championnat SAFF : l’Inde traitera le match du Koweït comme n’importe quel autre match et tentera de le gagner, déclare Igor Stimac

L’Inde et le Koweït s’affronteront lors de leur dernier match du groupe A du championnat SAFF 2023 au stade Sree Kanteerava de Bangalore, mardi. Les deux équipes sont à égalité de points (6) et de différence de buts (+6) et sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Ainsi, les vainqueurs détermineront qui dominera le groupe et affrontera l’équipe classée deuxième du groupe B dans les quatre derniers. Pour l’Inde, seule une victoire leur permettra d’obtenir la pole position puisqu’ils sont à la traîne du Koweït en termes de buts marqués.

« En termes de résultats, il n’y a pas grand-chose à part avoir des adversaires un peu plus faciles en demi-finale. Nous allons aborder ce jeu comme n’importe quel autre jeu et essayer de le gagner. Garder une feuille blanche est toujours notre premier objectif », a déclaré l’entraîneur-chef Igor Stimac, réitérant l’importance de sa solide défensive, qui n’a pas encaissé lors des huit derniers matchs.

« Si c’est un match nul, tant pis. Nous allons quand même sortir pour assurer notre progression depuis les demi-finales. Il faut regarder le tournoi dans son ensemble. S’il est possible de gagner tous les matchs, c’est encore mieux. Sinon, l’objectif final est toujours de remporter le titre », a-t-il ajouté.

Stimac a purgé sa suspension d’un match lors du dernier match contre le Népal, où l’équipe indienne de football masculin s’est assurée de ne pas ressentir son absence et a perdu 2-0. Il y a eu huit changements dans l’équipe qui a battu le Pakistan lors de la première journée, et tandis que l’Inde a eu du mal à passer à la vitesse supérieure en première mi-temps, elle a fait le travail en seconde.

« Nous avons fait beaucoup de changements lors du dernier match pour nous assurer que tout le monde était en forme, prêt et motivé. Contre le Népal, nous n’avons pas bien exécuté la première mi-temps car nous n’avons pas respecté le plan. Nous ne marquions pas de manière serrée et ne gagnions pas de duels aériens. Nous avons changé quelques petites choses, et la deuxième mi-temps a fonctionné à la perfection, je dirais. Des mouvements et des passes phénoménaux », a déclaré Stimac.

L’Inde a affronté le Koweït à trois reprises au niveau senior (une victoire, deux défaites). La rencontre précédente avait eu lieu lors d’un match amical de 2010 à Abu Dhabi, qui s’était soldé par un match nul 1-9 pour l’Inde. La seule fois où l’équipe indienne de football masculin a battu les Asiatiques de l’Ouest, c’était lors d’une victoire amicale 3-2 en 2004 à Koweït City.

Le Koweït est peut-être désormais classé 143e, mais cela ne révèle pas sa véritable qualité, selon Stimac. « Je pense que le classement du Koweït est sous-estimé. Ils ont eu des performances phénoménales au cours des six derniers mois contre de fortes équipes asiatiques. C’est une équipe de très grande qualité », a évalué le Croate.

Dirigé par l’entraîneur-chef portugais Rui Bento, le Koweït a remporté sept de ses huit derniers matches, notamment contre les Émirats arabes unis, le Tadjikistan, les Philippines et la Zambie. Dans le championnat SAFF, ils ont battu le Népal 3-1 avant de battre le Pakistan 4-0.

Comme l’Inde, le Koweït a également apporté une foule de changements pour son deuxième match – neuf pour être exact – mais a tout de même enregistré une victoire confortable, démontrant sa force de banc. « Nous avons fait plusieurs changements pour éviter que nos joueurs ne se fatiguent. J’ai confiance en chacun d’eux », a déclaré Bento.

« Je recherche le développement de nos joueurs à chaque match. C’est le plus important pour nous en ce moment. Plus que de nous concentrer sur l’Inde, nous nous concentrons sur nous-mêmes car nous ne pouvons contrôler que notre jeu, pas celui de nos adversaires », a ajouté Bento.