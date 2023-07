Championnat SAFF: l’Inde se tourne vers Sunil Chhetri pour s’inspirer avant la rencontre des demi-finales du Liban

L’Inde misera sur les prouesses saisissantes de son capitaine talismanique Sunil Chhetri pour dompter un redoutable Liban lors de la demi-finale du championnat SAFF samedi.

L’Inde, championne en titre, est entrée en demi-finale en tant que deuxième équipe derrière le Koweït du groupe A tandis que le Liban a dominé le groupe B dans sa marche vers les quatre derniers.

Chhetri a été l’arme principale de l’Inde dans ce tournoi, car il a jusqu’à présent marqué cinq buts en trois matches pour figurer en tête de la liste des buteurs. Le décompte des buts comprend un triplé contre le Pakistan.

La volée sensationnelle contre le Koweït lors du dernier match de championnat de l’Inde a souligné son désir toujours brûlant de diriger la charge de l’équipe. Chhetri devra être au top de sa forme pour que l’Inde surmonte le défi libanais, et cela ne veut pas dire que d’autres auront un rôle moindre.

Les goûts de Sahal Abdul Samad, Mahesh Singh et Udanta Singh devront monter la barre pour soutenir leur skipper. Tous ont eu leurs moments dans le tournoi mais à part Chhetri, seuls Udanta et Mahesh ont pu trouver la cible.

L’Inde sera bien servie si elle peut également marquer des buts, car compter sur un seul joueur, même s’il est aussi bon que Chhetri, contre une équipe organisée comme le Liban pourrait s’avérer coûteux.

L’équipe locale espère également que sa défense continuera de fonctionner comme une machine bien huilée puisqu’elle n’a encaissé qu’un seul but lors des neuf derniers matches.

Tous ces facteurs n’ont peut-être pas perdu pour les Indiens, car le Liban est un adversaire plutôt familier. La première rencontre entre ces deux parties a eu lieu en 1977 et depuis lors, ils se sont engagés sept fois de plus.

Dans l’ensemble, le Liban détient un avantage de 3-2 sur l’Inde avec trois matchs se terminant par des matchs nuls.

Cependant, l’Inde peut se consoler du fait que ses deux dernières sorties contre le Liban ont donné des résultats positifs. L’Inde a tenu le Liban à un match nul et vierge lors du match de championnat de la Coupe Intercontinentale plus tôt ce mois-ci à Odisha, et les a battus 2-0 en finale du tournoi.

Mais, alors, les records passés n’ont que peu de sens dans le monde ultra-compétitif du football et l’Inde devra être à son meilleur pour battre ses rivaux d’Asie occidentale, dont les contre-attaques rapides peuvent être inquiétantes. Ils abordent les demi-finales avec un record de toutes les victoires en phase de groupes, après avoir repoussé le Bhoutan, les Maldives et le Bangladesh.

En revanche, l’Inde a été étirée par le Népal et le Koweït après une sortie relativement facile contre le Pakistan.

L’Inde manquera la présence de son entraîneur-chef Igor Stimac sur la ligne de touche après que le Croate ait reçu son deuxième carton rouge du tournoi lors du match contre le Koweït.

Mais cette équipe indienne a montré un penchant à s’élever par-dessus la mer agitée, et le match contre le Liban sera une autre occasion pour un rappel.