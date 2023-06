Championnat SAFF : l’Inde se qualifie pour les demi-finales avec une victoire 2-0 sur le Népal

L’Inde a réservé sa place en demi-finale du championnat SAFF avec une victoire 2-0 sur le Népal au stade Sree Kanteerava de Bangalore samedi.

Les skippers Sunil Chhetri et Mahesh Singh étaient dans le mille alors que l’Inde prenait le dessus sur l’unité népalaise pour se qualifier pour les quatre derniers du tournoi.

L’entraîneur adjoint indien Mahesh Gawli a nommé une formation de départ qui a vu huit changements de l’unité qui a battu le Pakistan 4-0 lors de leur match d’ouverture du tournoi car Igor Stimac n’était pas disponible dans la zone technique suite à sa voiture rouge contre ses rivaux lors de la rencontre.

Udanta Singh, Mahesh Singh, Rohit Kumar, Mehtab Singh, Akash Mishra et Rahul Bheke ont tous été titulaires alors que des noms expérimentés tels que Sandesh Jinghan, Pritham Kotal, Anwar Ali et le gardien Amrinder Singh ont tous commencé sur le banc.

Après une ouverture prudente d’environ 10 minutes de jeu, l’Inde a eu l’occasion d’aller de l’avant car le bon travail de Mahesh et Akash sur la gauche a offert à Abdul Samad Sahal l’occasion de donner l’avantage à l’équipe locale. Mais, le tir amorti du joueur de 26 ans est passé à côté de la marque alors qu’une chance se présentait.

Le Népal a failli prendre l’avantage quelques minutes plus tard alors qu’un tir brillant de l’extérieur de la surface d’un joueur népalais pressé à la suite d’un corner était connecté à la perfection. Mais, malheureusement pour l’équipe adverse, la tentative a été frappée directement sur le gardien et Gurpreet Singh a réussi à garder le ballon hors du filet.

L’équipe visiteuse a eu une autre chance de prendre de l’avance dans le match alors qu’une balle en profondeur brillante du centre suite à un renversement rapide en possession après une remise en jeu indienne, a pris la défense indienne bouche bée au dépourvu. Le mouvement n’a finalement abouti à rien car ils avaient juste un peu trop de puissance sur le ballon qui a dépassé l’ailier népalais entrant, qui n’a pas pu en finir.

Le Népal a effectué un remplacement en première mi-temps alors qu’Awas Lamichane remplaçait Anjan Bista à la 43e minute.

L’Inde avait encore une demi-chance de prendre l’avantage dans le match alors que le centre dangereux d’Udanta dans la surface semblait avoir trouvé Sahal Samad, mais le numéro 10 indien venait de distancer le ballon et la chance n’a rien donné.

Il n’y avait rien pour séparer les équipes à la pause alors que les joueurs se dirigeaient vers le tunnel avec le tableau de bord à zéro-néant.

Juste après l’heure de jeu, l’Inde prenait l’avantage grâce au 91e but international de Sunil Chhetri. Un brillant centre bas de la gauche a été joué aux pieds du skipper qui attendait au milieu et il a caressé le ballon sans effort au-delà du gardien et dans le filet pour donner l’avantage à l’équipe locale.

Une brève échauffourée a éclaté dans l’entrejeu à la suite d’un dur défi lancé au milieu de terrain indien par l’attaquant népalais, mais une solution à l’amiable a été trouvée avant que les choses ne tournent mal.

Mahesh Singh a doublé l’avance de l’Inde à la 70e minute alors que Chhetri renversait un défenseur à l’intérieur de la surface avant de se faire tirer dessus. Sa tentative a été partiellement bloquée par le gardien de but, mais le déversement est sorti de la barre transversale et Mahesh était au bon endroit pour faire entrer le ballon avec sa tête.