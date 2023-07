Championnat SAFF : l’Inde bat le Liban 4-2 aux tirs au but et entre en finale

L’équipe indienne de football masculin a battu le Liban 4-2 aux tirs au but après avoir terminé sans but après prolongation, en demi-finale du championnat SAFF au stade Sree Kanteerava de Bangalore samedi pour réserver sa place dans l’affrontement au sommet de la compétition.

Les Blue Tigers auront une chance de défendre leur titre de champion SAFF contre le Koweït au stade Sree Kanteerava le 4 juillet, après que l’héroïsme du gardien indien Gurpreet Singh Sandhu a aidé l’Inde à entrer dans la finale des championnats SAFF.

Gurpreet a sauvé le premier penalty du Liban par Maatouk, donnant aux tireurs indiens la confiance nécessaire pour placer leurs coups de pied au fond des filets. Chhetri, Anwar, Mahesh et Udanta ont converti leurs quatre premiers penaltys pour l’Inde, tandis que Walid Shour et Mohamad Sadek ont ​​inscrit leurs coups de pied pour le Liban. Khalil Bader a envoyé le quatrième et dernier penalty pour le Liban dans les tribunes, envoyant l’Inde en finale.

Le Liban et l’Inde se sont affrontés deux fois le mois dernier en Coupe Intercontinentale, cette dernière gardant deux feuilles blanches et remportant un match nul. Les Cèdres ont commencé la demi-finale du championnat SAFF avec beaucoup d’élan, cherchant à briser leur canard contre une défense indienne qui était sans le défenseur central expérimenté Sandesh Jhingan, qui a été suspendu, après avoir décroché deux réservations en phase de groupes. Mehtab Singh a remplacé le joueur de 29 ans.

Également absents pour l’Inde, l’attaquant Rahim Ali et l’entraîneur-chef Igor Stimac, tous deux expulsés lors de leur dernier match contre le Koweït.

Nader Matar a eu l’opportunité de mettre le Liban en tête dès la première minute même, après avoir été joué dans la surface de réparation. Sa volée, cependant, manquait de tout semblant de contrôle et s’est envolée dans la nuit de Bengaluru.

Zain Al Abidine Farran a eu une autre chance dans les échanges d’ouverture, mais le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu s’est cette fois opposé au Liban.

Résistant à la tempête du début, l’Inde a cherché à changer le rythme du jeu, alors qu’elle essayait de garder le ballon et de ralentir le rythme. Mehtab a décroché une réservation anticipée, alors qu’il tentait d’empêcher Hassan Maatouk d’entrer.

Les Blue Tigers ont rapidement modifié leur système, repoussant Jeakson Singh entre les deux défenseurs centraux alors qu’il était en possession du ballon. Plus important encore, c’est lorsqu’ils étaient hors de possession qu’ils ont vraiment resserré la vis sur le Liban, pressant haut avec le capitaine Sunil Chhetri menant de l’avant.

Cela a commencé à donner des résultats pour l’Inde, car le Liban n’était plus en mesure de se renforcer par l’arrière, et les Blue Tigers ont commencé à obtenir quelques revirements dans la moitié de terrain adverse. Anirudh Thapa a été le bienfaiteur de ce changement de stratégie, car le rôle profond de Jeakson lui a permis la liberté au milieu du parc de montrer sa créativité.

Thapa, recevant une passe de Subhasish Bose sur le flanc gauche, a envoyé un centre au deuxième poteau, où un Pritam Kotal pressé a hoché la tête dans le filet latéral.

Quelques minutes plus tard, Abdul Sahal Samad a obtenu un coup franc dans le tiers adverse, et Thapa a envoyé une autre pêche d’une livraison que Subhasish a réussi à obtenir de front, mais l’effort est allé loin.

Thapa envoya un autre ballon en profondeur à Lallianzuala Chhangte quelques minutes après la demi-heure de jeu, mais la demi-volée de ce dernier passa.

À l’approche du coup de sifflet de la mi-temps, Chhangte a réussi à perdre son marqueur sur la droite et a envoyé un centre bas au premier poteau, mais le gardien libanais Mehdi Khalil était sur place pour le récupérer.

Gurpreet a été appelé pour la première fois après les échanges d’ouverture, quelques minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps, alors qu’il refusait à Maatouk une autre occasion de mettre le Liban en tête.

L’Inde a bel et bien eu l’élan après le changement de côté, puisqu’elle a commencé la seconde mi-temps avec un bon tempo. Cependant, le Liban a défendu de manière résolue, privant les hôtes de toute opportunité claire à l’intérieur de leur surface.

L’entraîneur adjoint indien Mahesh Gawali, remplaçant Stimac sur la ligne de touche, a effectué son premier changement du match vers l’heure de jeu, faisant entrer Nikhil Poojary à la place de Kotal.

La majorité de la seconde mi-temps s’est avérée être une affaire plus modérée, car les deux parties ont eu du mal à mettre leurs efforts sur la cible. Chhangte a eu un crack pour l’Inde, tandis que Farran a tenté sa chance pour le Liban. Les deux tentatives ont échoué.

Avec un peu plus de 15 minutes de temps réglementaire à faire, Gawali a introduit trois autres joueurs dans la mêlée, faisant venir Rohit Kumar, Mahesh Naorem et Akash Mishra, à la place de Thapa, Sahal et Subhasish, respectivement.

Jeakson a continué à jouer un rôle clé en agissant comme un bouclier pour la ligne arrière, et à 10 minutes de la fin, il a fait une interception cruciale et a joué Mishra sur la gauche. L’arrière a fait irruption en avant et l’a enfilé jusqu’à Ashique, qui a envoyé un centre de recherche pour Chhetri au deuxième poteau, mais il a échappé au capitaine indien.

L’Inde s’est rapprochée de la tête avec trois minutes de temps réglementaire à faire, lorsqu’un corner dangereux de Mahesh Naorem a frappé Zain à la tête et que le ballon s’est écrasé dans les boiseries. Udanta Singh a rapidement remplacé Ashique Kuruniyan dans le temps additionnel, avant que l’arbitre ne siffle longuement, ce qui signifiait que les deux équipes auraient encore 30 minutes pour trancher la question.

Il était temps de creuser profondément, et Sunil Chhetri, 38 ans, a effectivement creusé profondément, alors qu’il se frayait un chemin dans la surface du Liban au début de la prolongation, mais le gardien libanais Khalil était sur place pour le garder à l’écart. Le capitaine indien a tiré au-dessus de la barre transversale quelques minutes plus tard sur un centre d’Udanta; les scores étaient toujours intacts.

Le vent a tourné dans la seconde moitié de la prolongation, le Liban tentant de battre l’Inde. Le remplaçant Khalil Bader a eu une fissure à longue portée, envoyant son effort large. Maatouk s’est également mis dans une position dangereuse pour avoir envoyé un centre de la droite, mais Mehtab Singh était sur place pour le dégager.

L’Inde, cependant, a lentement commencé à récupérer son chemin, et Rohit a lancé une brillante contre-attaque qui a vu Udanta entrer dans la surface libanaise. Il a vendu quelques étapes, avant de manquer de biens immobiliers, alors que le gardien libanais Khalil est sorti de sa ligne pour étouffer le ballon.

Le Liban, anticipant l’imminence des tirs au but, a engagé le gardien remplaçant Ali Sabeh à la place de Mehdi Khalil dans le temps additionnel de la prolongation. Les deux équipes ont rapidement manqué de temps, car l’arbitre a sifflé en envoyant le match dans la redoutable séance de tirs au but.

