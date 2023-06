Championnat SAFF : les Maldives battent le Bhoutan, le Liban bat le Bangladesh

Les Maldives ont battu le Bhoutan 2-0 dans le championnat SAFF (IANS)

Un penalty de Hamza Mohamed à la 6e minute et un but de Naiz Hassan à la 89e minute ont offert aux Maldives une victoire 2-0 sur le Bhoutan, tandis que Hassan Maatouk et Khalil Bader ont marqué lors de la victoire 2-0 du Liban sur le Bangladesh.