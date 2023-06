Championnat SAFF: l’entraîneur adjoint indien Mahesh Gawli critique l’arbitrage après le carton rouge d’Igor Stimac

L’entraîneur adjoint indien Mahesh Gawli a fustigé mardi l’arbitrage après plusieurs moments de rancune marqués par le match nul 1-1 entre l’Inde et le Koweït dans le championnat SAFF.

Le match a vu les arbitres lancer trois cartons rouges alors que l’entraîneur-chef indien Igor Stimac, le joueur indien Rahim Ali et le Koweïtien Al Qallaf ont été expulsés entre la 81e et la 85e minute de la procédure.

En fait, c’était le deuxième carton rouge de Stimac en trois matches car il avait reçu un traitement similaire lors du match contre le Pakistan la semaine dernière.

« L’arbitrage était médiocre et la SAFF doit penser à la qualité des officiels ou le tournoi en souffrira. Notre entraîneur (Stimac) a été sans faute et l’arbitre n’a pas pu contrôler le match. Notre équipe a été brillante et le Koweït a été très difficile », a déclaré Gawli lors de la conférence de presse d’après-match.

Les esprits se sont également enflammés après l’expulsion de Stimac après que Sahal Abdul Samad a été victime d’une faute dans la moitié de terrain koweïtienne et que les Asiatiques de l’Ouest ont empêché un redémarrage rapide, entraînant une bagarre, après quoi Hamad Al-Qallaf et Rahim Ali ont été montrés en rouge.

Gawli a déclaré que même le carton jaune que Stimac avait reçu avant de recevoir les ordres de marche était totalement inutile.

« Notre entraîneur venait juste d’avoir une conversation avec le joueur et l’arbitre, après avoir parlé avec les officiels de ligne, l’a approché (Stimac) et lui a montré la carte. Ils le ciblaient », a déclaré un Gawli visiblement bouleversé.

Après le match, l’arbitre a dû être escorté hors du stade par la police.

Le carton rouge signifie que Stimac ne pourra pas se tenir sur la ligne de touche lorsque l’Inde affrontera le Liban en demi-finale le 1er juillet.

Ce devait être une fin cruelle à la feuille blanche de sept matches de l’Inde. Le centre inoffensif d’Abdullah Al-Bloushi venant de la droite déviait dans le filet indien alors qu’Anwar Ali tentait de dégager le ballon.

Gawli était sain dans ses éloges pour le jeune.

« Anwar était brillant et très confiant. Il a fait un excellent match », a déclaré Gawli, qui a également félicité le capitaine Sunil Chhetri pour avoir marqué un but merveilleux en première mi-temps pour donner l’avantage à l’Inde.

Alors que les scènes sur le terrain étaient malheureuses, la foule de Kanteerava s’est assurée de garder la tête haute des Blue Tigers, scandant le plus fort qu’ils aient eu toute la nuit pour montrer à quel point ils étaient fiers de leur équipe qui s’est battue jusqu’à la fin, mais n’a pas eu de chance de ne pas trouver.

(Avec les contributions des agences)