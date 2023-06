Championnat SAFF: le Pakistan se fait battre par le Koweït 4-0 dans un concours unilatéral

Le Koweït a fait un pas de géant vers les demi-finales en remportant une confortable victoire 4-0 contre le Pakistan lors du match du groupe A du championnat SAFF 2023 au stade Sree Kanteerava de Bangalore samedi.

Alors que le Koweït compte désormais six points en deux victoires contre le Népal et le Pakistan, l’équipe de l’autre côté de la frontière est au plus bas du groupe A après avoir perdu les deux matches contre l’Inde et le Koweït.

L’équipe du Moyen-Orient était sur le devant de la scène dès le début et a montré sa détermination à prendre les devants. Leur poussée précoce pour une percée a porté ses fruits lorsque Hasan Alanezi a trouvé le fond du filet à la 10e minute. Il a pris son temps après avoir suivi un long centre du flanc droit et a regroupé le ballon.

Le Koweït a continué à dominer tout en gardant la possession du ballon. Finalement, ils ont trouvé une autre percée avant la demi-heure lorsque Eid Alrashidi a trouvé suffisamment d’espace pour dribbler sur le comptoir. L’ailier a délivré la dernière passe à Mobarak Alfaneeni, qui n’a commis aucune erreur en inscrivant le score à 2-0.

Le Pakistan, quant à lui, s’est rapproché à la 38e minute lorsque Harun Hamid a lancé un centre alléchant à l’intérieur de la surface. Cependant, aucun de ses coéquipiers n’était au bon endroit pour le terminer.

Pour aggraver les choses pour les rivaux, le Koweït a fait 3-0 dans le temps additionnel de la première mi-temps. La passe arrière décontractée d’Ali Khan Niazi a été interceptée dans la zone dangereuse par Alrashidi et il l’a frappée sur la cible. Le gardien pakistanais Yousuf Ijaz Butt a réussi à bloquer sa tentative féroce mais le rebond a été cliniquement ébranlé par Alfaneeni, son deuxième but du match.

Malgré une avance massive, le Koweït n’a montré aucun signe de relâchement de la pédale alors qu’il continuait à dominer. D’un autre côté, le Pakistan manquait de qualité en attaque car il ne pouvait pas pénétrer à travers la défense serrée de ses adversaires. Néanmoins, à l’heure de jeu, les hommes en vert ont failli en retirer un lorsque le remplaçant Muhammad Waleed Khan s’est étiré pour un tap-in. Cependant, sa tentative de but a été parée par le gardien koweïtien Bader Bin Saanoun.

Enfin, Alrashidi a fait 4-0 pour le Koweït à la 69e minute. L’ailier a fait preuve d’un jeu de jambes brillant sur le contre et a réussi à battre le défenseur pakistanais le plus proche ainsi que le gardien de but pour trouver la cible.

Le Koweït affrontera désormais l’Inde, pays hôte, lors de son dernier match de phase de groupes, tandis que le Pakistan affrontera le Népal le 27 juin.