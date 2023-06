Championnat SAFF : le Bangladesh bat les Maldives 3-1 pour rester en demi-finale

Le Bangladesh s’est maintenu dans la course pour une place en demi-finale du championnat SAFF avec une victoire 3-1 contre les Maldives dimanche.

Hamza Mohammad (17e minute) a placé les Maldives devant mais le Bangladesh a riposté par Rakib Hossain (42e minute), Tariq Kazi (67e minute) et Shekh Morsalin (90e minute) pour récolter trois points importants dans un match du Groupe B.

Les Maldives comptent également trois points, grâce à leur victoire 2-0 contre le Bhoutan lors du premier match. Désormais, les Maldives et le Bangladesh sont dans une situation incontournable contre le Liban, qui compte également 3 points, et le Bhoutan lors de leurs derniers matches de championnat respectifs le 28 juin.

Bien qu’une victoire soit obligatoire pour rester à flot, le Bangladesh n’a pas montré beaucoup d’urgence dans les premières étapes du match. Les Maldives ont pleinement profité de ce laxisme pour passer par Hamza.

Le but semblait avoir fait prendre conscience aux joueurs bangladais de la nécessité d’être plus proactifs, et cela s’est reflété dans leurs mouvements.

Ils montaient des contre-attaques rapides et resserraient les rangs chaque fois que les Maldives tentaient d’ajouter à leur total de buts.

L’expérimenté Rakib a été la cheville ouvrière de la riposte du Bangladesh et, à juste titre, il a assuré l’égalisation lorsqu’il a dirigé le ballon devant le gardien des Maldives Hussain Shareef sur un coup franc.

Le Bangladesh a également continué dans la même veine en seconde période et a continué à marquer de manière constante plus de buts. Leurs efforts ont porté leurs fruits à la 67e minute lorsque Kazi a exploité une mêlée de bouche de but suite à un corner.

Il a doucement tapé dans le ballon au milieu de la confusion pour mener son équipe 2-1 et, étonnamment, les joueurs des Maldives semblaient avoir sapé toute leur énergie.

D’un autre côté, les joueurs du Bangladesh sont apparus encore plus vifs et ont orchestré plusieurs mouvements pour amener le match plus loin que leurs adversaires.

Le Bangladesh a étouffé les faibles espoirs que les Maldives nourrissaient d’égaliser les scores lorsque Shekh Morsalin a habilement évité Shareef pour envoyer le ballon dans le filet pour porter le score à 3-1 à la 90e minute.

