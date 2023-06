Championnat SAFF en direct : l’Inde mène le Pakistan 2-0 à la pause ; Stimac expulsé

IND vs PAK, Championnat SAFF 2023, en direct : L’Inde a pris les devants 2-0 sur le Pakistan en première moitié du Championnat de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF) mercredi, au stade Sree Kanteerava de Bangalore. L’entraîneur-chef indien Igor Stimac a reçu un carton rouge de l’arbitre pour son comportement agressif envers les joueurs pakistanais sur le terrain. La 14e édition du championnat SAFF a été divisée en deux groupes. L’Inde fait partie du groupe A avec le Koweït, le Népal et le Pakistan. Le groupe B comprend le Liban, les Maldives, le Bhoutan et le Bangladesh.

Voici toutes les mises à jour en direct du match du championnat SAFF 2023 entre l’Inde et le Pakistan, directement depuis le stade Sree Kanteerava à Bengaluru :