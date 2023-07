Championnat SAFF 2023 : l’Inde et le Koweït s’affrontent en finale

Le championnat SAFF a été disputé 13 fois, l’Inde remportant le titre à huit reprises. L’équipe indienne de football masculin a encore prolongé sa séquence de finales du championnat SAFF à neuf et visera à défendre son titre d’il y a deux ans lorsqu’elle affrontera le Koweït pour le trophée au stade Sree Kanteerava de Bengaluru, mardi à 7h30. pm IST.

Dans ce qui a été le championnat SAFF le plus compétitif et le plus dynamique de tous les temps, l’Inde a battu le Liban 4-2 aux tirs au but après deux heures sans but en demi-finale de samedi. L’autre équipe invitée, le Koweït, a battu le Bangladesh 1-0 après prolongation dans les quatre derniers affrontements pour fixer un rendez-vous avec les éternels poids lourds de la région en finale.

Les deux équipes se sont rencontrées en phase de groupes, produisant un match nul 1-1 passionnant mais décevant du point de vue de l’Inde, alors qu’un but contre son camp dans le temps additionnel leur a arraché la victoire et la première place du groupe A. L’entraîneur-chef Igor Stimac a été expulsé dans les phases finales de cette rencontre houleuse et a ensuite reçu une interdiction de deux matches, ce qui signifie que l’entraîneur adjoint Mahesh Gawali prendra sa place sur la ligne de touche comme il l’a fait en demi-finale.

« C’était une affaire tendue la dernière fois contre le Koweït, et aussi le Liban. Nous avons demandé aux garçons d’être calmes et cool et de se concentrer sur la victoire en finale. Ce sera un jeu totalement différent. Nous avons un sentiment positif et espérons que nous pourrons continuer comme nous l’avons fait jusqu’à présent », a déclaré Gawali lors de la conférence de presse d’avant-match.

Gawali a remporté le trophée du championnat SAFF à deux reprises en tant que joueur – d’abord en 2005, à Karachi, puis en 2011 à New Delhi. Mais le remporter en tant qu’entraîneur sera un exploit remarquable pour l’ancien défenseur central, surtout avec la qualité des équipes de cette édition.

« Celui-ci va être plus difficile (à gagner). Le Koweït est un bon adversaire et la compétition a été rude. À l’époque, nous ne jouions que contre des équipes SAFF. Gagner à Karachi en 2005 a été très agréable, mais si nous gagnons demain, la joie sera d’un autre niveau », a-t-il déclaré.

L’homologue actuel de Gawali, Sandesh Jhingan, qui a raté la demi-finale en raison d’une suspension, a hâte de monter sur le terrain pour l’affrontement au sommet et de remporter son premier titre SAFF. En son absence, Mehtab Singh et Anwar Ali ont rassemblé la défense, menant l’Inde à une nouvelle feuille blanche.

« Ça m’a manqué d’être sur le terrain. Vous ne voulez pas manquer les grands matchs, mais c’est parfois comme ça que le football est », a déclaré Jhingan. « Mais je pense que l’équipe s’en est très bien sortie. , Anwar et toute la ligne de fond ont bien fait. »

En regardant depuis les tribunes aux côtés de Stimac et Rahim Ali (qui sera également de retour pour la finale), Jhingan a déclaré qu’ils avaient pleinement confiance en la capacité de ses coéquipiers à vaincre à nouveau le Liban comme ils l’ont fait à Bhubaneswar le mois dernier.

« Pour être honnête, j’étais assez confiant que nous allions passer. Je me préparais pour la finale. Maintenant, tout l’accent est mis sur le Koweït. Ils ont été l’équipe la plus difficile à affronter au cours des 8 à 10 derniers matchs que nous avons disputés. Ça va être difficile, et nous avons hâte d’y être. Que Dieu nous bénisse et vous rende tous heureux », a espéré Jhingan.

L’Inde a été presque incassable en défense ces derniers temps, ne concédant qu’une seule fois lors de ses 10 derniers matches. Jhingan, qui a été nommé joueur du tournoi de la Coupe Intercontinentale, a reconnu et apprécié la contribution significative de Gawali à la rigidité de l’équipe indienne de football masculin à l’arrière.

« Mahesh bhai était l’un des meilleurs défenseurs que l’Inde ait eu pendant ses jours de jeu. Nous l’admirions tous et c’est incroyable pour nous d’avoir eu un camp plus long avec lui. Nous avons reçu des éloges pour notre solide travail défensif, et beaucoup de mérite lui revient. Il nous donne des entrées tout le temps à chaque session. Le système est ce qui fait ressortir le meilleur de n’importe quel joueur », a déclaré Jhingan.

Le Koweït se dirige vers la finale dans une veine riche de forme, n’ayant perdu aucun de ses huit derniers matches. Abdullah Al-Bloushi a fait la différence pour les Asiatiques de l’Ouest lors de leurs deux matchs précédents. Il a marqué le vainqueur contre le Bangladesh dans la première mi-temps des prolongations avec une frappe basse précise. Contre l’Inde, c’est son centre de la droite qui a été dévié dans les filets par Anwar Ali pour un but contre son camp.

Cependant, à l’instar de Gawali, l’entraîneur-chef du Koweït, Rui Bento, s’attend également à ce que la finale soit une affaire distincte du match de la phase de groupes.

« Oui, nous avons joué un match difficile contre l’Inde, mais d’après mon expérience de toutes ces années, la finale est toujours un match différent. Nous nous battrons pour le trophée. C’est très important pour les joueurs d’essayer de rester concentrés et de bien jouer. Nous avons travaillé dur pour atteindre la finale, et mon message pour eux sera de profiter du jeu », a déclaré Bento.

Les Portugais ont pris en charge l’équipe nationale du Koweït l’année dernière et sont maintenant à un match de remporter le premier trophée du pays depuis la Coupe du Golfe arabe 2010, où ils ont battu l’Arabie saoudite en finale.

« Nous avons disputé sept matchs au cours des 21 derniers jours. Cela fait beaucoup de matchs en peu de temps. Mais maintenant c’est une finale, et on va donner le maximum. Nous devons croire en notre processus », a conclu Bento.