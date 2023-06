Championnat SAFF 2023 : équipes, lieu, groupes, calendrier et tout ce que vous devez savoir

Le championnat SAFF 2023 devrait débuter à Bengaluru le 21 juin et se poursuivra jusqu’au 4 juillet. Au total, huit équipes participeront à la 14e édition du tournoi tant convoité. Les équipes ont été divisées en deux groupes de quatre participants chacun. L’Inde, pays hôte, fait partie du groupe A aux côtés du Népal, du Koweït et du Pakistan, tandis que le groupe B comprend le Bangladesh, le Bhoutan, le Liban et les Maldives. Bien qu’ils soient des pays d’Asie du Sud, le Koweït et le Liban participeront pour la première fois au championnat SAFF car ils ont été spécialement invités par l’instance dirigeante. Une constante dans les éditions passées, le Sri Lanka ne jouera pas le championnat SAFF 2023 car ils sont actuellement suspendus par la FIFA. Format et lieu du championnat SAFF 2023

Le championnat SAFF 2023 verra un total de 15 matchs, combinant les matchs de la ligue de groupe, deux demi-finales et une finale. Chaque équipe disputera trois matchs pendant la phase de groupes, affrontant une fois les autres équipes du même groupe. Selon le décompte final des points, les deux meilleures équipes des deux groupes passeront à la phase à élimination directe. Tous les matchs seront hébergés sur un seul site, le stade Sree Kanteerava à Bangalore. Depuis sa première apparition dans le championnat SAFF, l’Inde a remporté l’argenterie jusqu’à huit fois, devenant l’équipe la plus titrée du tournoi.

Les Men in Blue ont remporté le titre de champion SAFF en 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 et 2021. Profitant de la gloire de leur victoire en Coupe intercontinentale, l’Inde commencera sa défense du trophée par un affrontement à haute tension contre le Pakistan. le 21 juin. L’autre match de la journée inaugurale verra le Koweït affronter le Népal.

Jetons un coup d’œil aux autres rencontres du Championnat SAFF 2023 : Championnat SAFF 2023

Agencements:

21 juin – Koweït vs Népal – 15h30

Inde vs Pakistan – 19h30

22 juin – Liban vs Bangladesh – 15h30

Maldives vs Bhoutan – 19h30

24 juin – Pakistan vs Koweït – 15h30 Inde vs Népal – 19h30

25 juin – Bangladesh vs Maldives – 15h30 Bhoutan vs Liban – 19h30

27 juin – Népal vs Pakistan – 15h30 Inde vs Koweït – 19h30

28 juin – Liban vs Maldives – 15h30

Bhoutan vs Bangladesh – 19h30

1er juillet – Demi-finale 1 – Vainqueur du groupe A contre les deuxièmes du groupe B – 15h30

Demi-finale 2 – Vainqueur du groupe B contre les deuxièmes du groupe A – 19h30

4 juillet – Finale : Vainqueur de la Demi-finale 1 contre Vainqueur de la Demi-finale 2 – 19h30

Diffusion et diffusion en direct du championnat SAFF 2023 : La Fédération sud-asiatique de football (SAFF) n’a pas encore confirmé le diffuseur officiel du tournoi. Les fans peuvent regarder tous les matchs en direct sur l’application et le site Web FanCode en Inde.