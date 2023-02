Championnat Ras Al Khaimah: Ryo Hisatsune mène alors qu’Edoardo Molinari et Rasmus Hojgaard impressionnent | Nouvelles du golf

Ryo Hisatsune détient une avance de deux coups au championnat de Ras Al Khaimah

Ryo Hisatune a produit une incroyable course de birdies pour prendre la tête du championnat Ras al Khaimah du DP World Tour, où Edoardo Molinari et Rasmus Hojgaard ont également impressionné.

Le Japonais a réussi un birdie à chacun de ses six premiers trous en route vers un brillant premier tour 64 à Al Hamra GC, lui donnant un coussin de deux coups sur Molinari, Hojgaard et l’Anglais Matthew Baldwin.

Hisatsune a suivi son départ de six birdies en profitant du huitième par cinq, le voyant atteindre le virage en 29, avec un birdie au 10 par cinq laissant espérer un tour potentiel sous les 60.

Le n ° 210 mondial – faisant son premier départ de l’année – a terminé une série de pars en roulant dans un birdie de 15 pieds au 15e par trois, le mettant brièvement trois devant, avec le seul coup tombé de Hisatsune quand il a trouvé des arbres. le tee au 18e par cinq en route vers un bogey de clôture.

“C’était tellement irréel”, a déclaré Hisatsune. “Je faisais juste des coups, des putts. Chaque fois que je l’ai fait. C’était tellement incroyable. C’est la première fois que j’ai eu six birdies d’affilée. C’est mon premier événement de l’année (calendaire) et j’étais un peu nerveux au début, mais c’était un début facile. Quelle chance.

“(Après ce début), j’ai pensé ‘continuer’. Sur le neuf de retour, il y a des trous difficiles. J’ai dû continuer à faire des tirs, à faire des pars. Au dernier trou, j’étais tellement nerveux, mais c’était juste un bogey donc OK pour moi.”

Baldwin a fait quatre birdies consécutifs sur ses neuf premiers et s’est approché d’un albatros troué sur son dernier trou, avec un aigle à bout portant le voyant signer pour un 66 au premier tour, tandis que Hojgaard a inscrit six birdies dans un bogey. départ et Molinari a commencé fort pour compléter le groupe à égalité deuxième.

Ryan Fox – le joueur le mieux classé sur le terrain – fait partie du groupe de six joueurs sur cinq sous qui comprend l’Anglais Callum Shinkwin, qui a suivi sa quatrième place à Abu Dhabi la semaine dernière en cardant un 67 sans bogey, tandis que Ryder L’espoir de la Coupe Adrian Meronk – qui peut entrer dans le top 50 mondial cette semaine – est à moins de quatre de l’avance.

Le champion en titre Nicolai Hojgaard a produit une finition eagle-birdie pour sauver un un sous 71, après avoir fait trois bogeys dans une séquence de six trous plus tôt dans son tour, avec Adrian Otaegui dans le niveau du groupe et Victor Perez ouverture avec un un- plus de 73.

